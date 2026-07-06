マルマエ、26年8月期3Q累計は大幅増収増益、半導体分野好調で通期予想を再上方修正

(決算速報) マルマエ<6264>(東証プライム)は7月3日に26年8月期第3四半期累計連結業績を発表した。大幅増収増益だった。精密部品事業(マルマエ)の半導体分野が好調に推移したほか、前期第3四半期より新規連結した機能材料事業(KMアルミニウム、以下:KMAC)も寄与した。通期は6月11日付で上方修正(2月20日付に続いて2回目の上方修正)して大幅増収増益予想としている。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価(26年4月1日付で株式2分割)は最高値圏でやや乱高下する形だが、好業績であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

■26年8月期3Q累計大幅増収増益と順調、通期も大幅増収増益予想

26年8月期第3四半期累計(25年9月～26年5月)連結業績は、売上高が前年同期比92.9%増の140億22百万円、営業利益が84.1%増の26億44百万円、経常利益が85.7%増の24億60百万円、親会社株主帰属四半期純利益が159.7%増の24億31百万円だった。

精密部品事業(マルマエ)の半導体分野が好調に推移したほか、前期第3四半期より新規連結した機能材料事業(KMAC)も寄与した。なお特別利益には補助金収入(サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金)10億13百万円を計上した。

精密部品事業(マルマエ)は売上高が8.7%増の63億53百万円で、営業利益(全社費用等調整前)が1.6%増の14億30百万円だった。分野別の売上高は半導体分野が14.2%増の52億44百万円、FPD分野が21.6%減の8億04百万円、その他分野が31.2%減の39百万円だった。半導体分野は半導体工場の高稼働と製造装置市場の回復に伴って好調に推移した。四半期別の売上高は第1四半期が15億11百万円、第2四半期が18億02百万円、第3四半期が過去最高を更新して19億30百万円だった。FPD分野は減収だが、四半期別には第1四半期が2億04百万円、第2四半期が2億32百万円、第3四半期が3億67百万円と回復傾向である。

機能材料事業(KMAC)は売上高が76億68百万円、営業利益がのれん償却額143百万円および顧客関連資産償却額147百万円控除後で12億31百万円(前期は25年4月～5月の2カ月分を新規連結、売上高14億26百万円、営業利益1億35百万円)だった。分野別売上高はIT器材(半導体・FPD製造用ターゲット材向け消耗材、CVD工程向け消耗品材料、アルマイト処理など)が25億73百万円、半導体装置部材(半導体エッチング装置用の真空チャンバーなど)が14億59百万円、基礎素材(電解コンデンサ用・HDD用の高純度アルミなど)が36億37百万円だった。IT器材は超高純度ターゲット材やCVD向け消耗品が好調だった。半導体装置部材は市場回復に伴って顧客における在庫調整が進み、真空チャンバーが大増産に転換した。基礎素材は電解コンデンサ用・HDD用素材が好調だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が42億44百万円で営業利益が7億01百万円、第2四半期は売上高が44億66百万円で営業利益が8億67百万円、第3四半期は売上高が53億12百万円で営業利益が10億76百万円だった。

通期の連結業績予想(KMACを通期連結)は6月11日付で上方修正(2月20日付に続いて2回目の上方修正)して、売上高が200億円、営業利益が41億円、経常利益が39億円、親会社株主帰属当期純利益が33億円としている。

前回予想(2月20日付の上方修正値、売上高177億円、営業利益32億円、経常利益30億円、親会社株主帰属当期純利益27億円)に対して売上高を23億円、営業利益を9億円、経常利益を9億円、親会社株主帰属当期純利益を6億円それぞれ上方修正した。

KMACを5カ月分連結した前期の連結業績(売上高114億03百万円、営業利益21億03百万円、経常利益19億36百万円、親会社株主帰属当期純利益13億55百万円)との比較で見ると、売上高は75.4%増収、営業利益は98.3%増益、経常利益は105.2%増益、親会社株主帰属当期純利益は145.4%増益となる。半導体製造装置関連の受注が急拡大し、前回予想よりも増収増益幅が拡大する見込みだ。

修正後のセグメント別売上高計画は、精密部品事業(マルマエ)が109億円、機能材料事業(KMAC)が91億円としている。半導体製造装置市場の好転を背景に受注が急増しているため、精密部品事業(マルマエ)では設備投資を前倒して顧客からの増産要請に対応する。また機能材料事業(KMAC)も半導体製造装置関連の売上高が第4四半期に過去最高となる見込みのため、能力拡大の人員確保と設備投資を急ぐ。さらにグループ全体で顧客への価格改定交渉を推進する。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

なお配当予想についても6月11日付で期末7円上方修正(2月20日付に続いて2回目の上方修正)した。26年4月1日付の株式2分割換算後で算出すると、当期は年間45円(第2四半期末19円、期末26円)で、前期の年間20円(第2四半期末7円50銭、期末12円50銭)に対して25円増配となる。また当期の予想配当性向は35.6%となる。

■株価は上値試す

株価(26年4月1日付で株式2分割、1株当たり数値は株式2分割換算後)は最高値圏でやや乱高下する形だが、好業績であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。7月3日の終値は2962円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS126円56銭で算出)は約23倍、今期予想配当利回り(会社予想の45円で算出)は約1.5%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS321円88銭で算出)は約9.2倍、そして時価総額は約842億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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