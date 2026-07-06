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前日に動いた銘柄 part2中村超硬、イノバセル、ネイスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2中村超硬、イノバセル、ネイスなど
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
スカパーJSAT＜9412＞ 2766 +156
調整一巡感から緩やかなリバウンドが続く。
北海道電力＜9509＞ 970 +39.7
モルガン・スタンレーMUFG証券では買い推奨を継続。
ダイセキ＜9793＞ 3840 -190
第1四半期は1ケタ台の増益率にとどまり。
イビデン＜4062＞ 23345 -75
米インテルは2日に5％超の下落。
レゾナック＜4004＞ 17500 -400
AI関連は総じて売り優勢の展開続く。
日東紡績＜3110＞ 3625 -10
処分売り優勢の動きが継続。
日本マイクロニクス＜6871＞ 16000 -180
AI・半導体関連として見切り売りが優勢。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 6169 -26
オープンAIへの追加出資もIPO延期観測が出ている中では。
レーザーテック＜6920＞ 47650 -90
半導体関連も上値の重い動きが目立ち。
ジャパンマテリアル＜6055＞ 2500 +10
半導体関連の中小型株は売り優勢。
フジクラ＜5803＞ 5358 -10
AIインフラ関連には売り優勢の流れが続く。
トーシンHD＜9444＞ 259 +39
折に触れてマネーゲーム的な動きにも。
アイフリーク＜3845＞ 205 -9
2日自律反発も戻り売り優勢に。
イノバセル＜504A＞ 543 +80
ICEF15国際共同第3相治験で米国組入れ承認を取得。
QPSHD＜464A＞ 2098 +115
引き続き26年5月期損益見込みの上方修正を好感。上値は重い。
クラダシ＜5884＞ 567 -3
酒類等販売事業を取得したと発表し2日買われる。下値は堅い
中村超硬＜6166＞ 930 +131
2日ストップ高の買い人気継続。
BCC＜7376＞ 1000 -96
2日ストップ高の反動安。
カウリス＜153A＞ 1277 +34
オリコ＜8585＞が「Grid Data KYC」を用いた実証実験を
開始したと発表し2日買われる。
東京通信G<7359> 222 -3
秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「WHITE SCORPION」
事業譲受で2日人気化。3日は売り優勢。
アスタリスク<6522> 1950 -10
RFID化ソリューションの本格展開手掛かりに引き続き売買活発。
3日は売り買い交錯。
ネイス<589A> 1348 -328
2日ストップ安の売り地合いが継続。
デジプラ<3691> 1645 +89
第3四半期のフィンテック事業の流通総額が前四半期比53%増。《CS》
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