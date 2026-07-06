*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ローム、 KOKUSAI ELECTRIC、電通総研など

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

ips＜4390＞ 3670 +100

和歌山県における海底ケーブル陸揚局整備に向けた検討を本格化。

上値は限定的。

ハイデ日高＜7611＞ 2627 +73

第1四半期営業利益13.0％増。

グリーンモンスター＜157A＞ 870 +40

「投資支援システム」に関し特許取得。

テリロジーHD＜5133＞ 310 +31

発行済株式数の4.20％上限の自社株買い発表。

ReYuu＜9425＞ 261 +51

スマートフォンの修理などを行うあいプロを子会社化。上値は重い。

窪田製薬HD＜4596＞ 87 +30

エミクススタト塩酸塩の製造に係るマイルストーン対価を受領。

インフォマート＜2492＞ 479 +79

オアシス・マネジメントが大量保有。

電通総研＜4812＞ 2732 +367

株式非公開化検討報道を受けてプレミアム期待が先行。

TOKYO BASE＜3415＞ 356 +19

相対的に底堅い6月の月次動向を好感。

キオクシアHD＜285A＞ 83300 +7040

第10世代の新製品をサンプル出荷開始と発表。

愛三工業＜7283＞ 2147 +162

半導体材料分野への展開を引き続き材料視か。

ローム＜6963＞ 5950 +739

JPモルガン証券では目標株価引き上げ。

住友化学＜4005＞ 554 +32.2

サムスン電機とガラス基板で合弁設立と発表。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 12000 +1570

サムスン電子の株価上昇が刺激。

良品計画＜7453＞ 3615 +105

6月の月次は落ち込むがあく抜け感も優勢に。

オーエスジー＜6136＞ 4101 +379

上半期業績予想を上方修正。

帝人＜3401＞ 1718.5 +79

機関投資家のリバランス買いなど需要要因か。

電通グループ＜4324＞ 3243 +138

グループ再編の動きをポジティブ材料視か。

ラウンドワン＜4680＞ 1256.5 +65.5

取組妙味強く買い戻し優勢か。

イオン＜8267＞ 1407.5 +53.5

小売セクター強くセクターリバランスの動きなども。

宝HD<2531> 2114 +122

2日は目立った材料ないまま急落で。

三井ハイテック<6966> 1095 +91

調整一巡感からのリバウンドが強まる形に。

住友ファーマ<4506> 1557 +67

住友化学の上昇も手掛かりに。《CS》