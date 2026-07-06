Hmcomm、ニーズウェルと販売体制を強化、音声AI「Terry2　mini」の共同提案開始

■自治体・コンタクトセンター・企業バックオフィス向けに音声DXを加速

Hmcomm<265A>(東証グロース)は7月3日、ニーズウェル<3992>(東証プライム)との連携を一段と深め、対話型AIエージェント「Terry2 mini」などの販売体制強化と、自治体・コンタクトセンター・企業バックオフィス領域での共同提案活動を本格的に開始すると発表した。単なる販売代理店契約ではなく、AIプロダクトの社会実装を加速する販売・提案導線の強化と位置付ける。

両社は2025年5月19日付の業務提携開始以降、音声DXソリューションの協業体制構築を進めてきた。コールセンター、自治体、金融、製造業などでは人手不足を背景に音声AIの導入ニーズが高まる一方、個別システム連携のコストや期間、専門技術者の確保が課題となっていた。Hmcommは、2026年5月に短期間・低コストで導入可能なSaaS型サービス「Terry2 mini」をリリースしている。

「Terry2 mini」は、従来の「Terry2」が持つ高精度な音声認識・自然言語処理技術を継承しつつ、標準化されたプロダクトとして設計した。標準機能の活用により最短数日から数週間で運用開始が可能で、月額課金型で初期投資を抑える。FAQ対応、一次受付、予約受付などの業務特化型パッケージにも対応し、生成AIを活用した自然な対話体験をリアルタイムで実現する。

今後は不動産、保険、通販などの業界別テンプレートの活用や販売パートナー連携を強めるほか、「Terry2 mini」の導入を入口として上位版「Terry2」への拡張や個別最適化開発の提案も行う。今回の取り組みが現時点で業績に与える影響は軽微としているが、中長期的には収益基盤の強化および成長性向上に寄与するとの見方を示している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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