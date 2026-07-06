東和薬品、田辺ファーマファクトリーを完全子会社化へ、17成分35品目の承認も承継

■株式譲渡は2026年11月末、製造販売承認承継は2027年4月以降を予定

東和薬品<4553>(東証プライム)は7月3日、田辺ファーマから田辺ファーマファクトリーの全株式を取得して完全子会社化し、17成分35品目の製造販売承認を承継すると発表した。同日付で取締役会決議と契約締結を行った。株式譲渡実行日は2026年11月末、製造販売承認の承継時期は2027年4月以降を予定する。

同社は第6期中期経営計画「PROACTIVE Ⅲ」で、国内ジェネリック医薬品事業の進化、安定供給体制の構築、製造管理・品質管理体制の強化を掲げている。田辺ファーマファクトリーはグローバル基準の製造管理・品質管理体制を有し、同社グループに加わることで高品質医薬品の持続的供給体制を強化する。

取得価額は非開示で、負ののれんが発生する見込み。2027年3月期連結業績予想への影響は確定後に公表する。将来的には田辺ファーマファクトリーで増産投資を行い、2036年度に40～50億錠の生産能力を目指す。東和薬品グループ全体では、2030年度に240億錠、2036年度に300億錠以上の生産能力を視野に入れる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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