幸楽苑、6月既存店売上高は7.9%増、上期累計も10.1%増

■冷凍生餃子キャンペーンや冷し味噌らーめんなど期間限定施策を展開

幸楽苑<7554>(東証プライム)は7月3日、2027年3月期6月度の売上推移速報を発表した。直営店既存店(国内)の売上高は前年同月比7.9%増、客数は7.0%増、客単価は0.9%増となった。

同社はラーメン店を中心に直営店方式で外食事業を展開する。6月は、お持ち帰り「冷凍生餃子」を通常660円から560円にする100円引きキャンペーンを6月2日から7月7日まで実施したほか、期間限定商品として「冷し味噌らーめん」と「魚介豚骨つけめん」を販売した。

全店(国内)の6月売上高は8.2%増、客数は7.3%増、客単価は0.8%増。上期累計では、既存店売上高が10.1%増、全店売上高が10.0%増となった。6月末店舗数は既存店が333店、全店が346店。6月20日から3日間は「郡山ブラック」など2品を各500円で販売した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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