大戸屋ホールディングス、6月既存店売上高11.9%増、客数・客単価とも伸長

■全店売上高は15.7%増、4～6月平均でも既存店13.2%増

大戸屋ホールディングス<2705>(東証スタンダード)は7月3日、2026年6月度の月次売上高等に係る前年比増減率を発表した。6月の既存店売上高は前年同月比11.9%増、既存店客数は5.8%増、既存店客単価は5.8%増だった。全店売上高は39億1617万3000円、前年比15.7%増となった。

同社は定食店「大戸屋ごはん処」を展開し、開店後満13カ月を経た店舗を既存店と定義している。6月の稼働店舗数は321店(うちFC168店)、既存店舗数は294店(うちFC156店)だった。

第44期上半期(4～9月)の4～6月平均では、全店売上高が40億9396万7000円、前年比17.3%増。既存店売上高は13.2%増、既存店客数は7.7%増、既存店客単価は5.1%増となり、客数と単価の両面が増収を支えた。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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