FRONTEO、リーガル動画プラットフォーム「FLLP」会員数が2万2000人を突破

■企業法務の関心は「公益通報」「不祥事対応」「組織風土」に広がる

FRONTEO<2158>(東証グロース)は7月3日、同社が運営する会員制リーガル動画プラットフォーム「FRONTEO Legal Link Portal(FLLP)」の登録会員数が2万2000人を突破したと発表した。会員の約75%は企業の法務・知財・コンプライアンス部門に所属し、改正公益通報者保護法への対応や企業不祥事を背景に関連動画の視聴が広がっている。

FLLPは、企業の法務・知財・コンプライアンス担当者や管理部門責任者と、弁護士・専門家をつなぐ国内最大級の会員制プラットフォームである。2020年6月の開設以降、有事対応の実態調査解説など多様な動画コンテンツを提供しており、2026年7月時点の掲載動画数は約1090本、登壇した弁護士・専門家は約420人に達した。

直近1年に特に関心を集めたテーマは、内部通報・改正公益通報者保護法への実務対応、ハラスメントなどの企業不祥事における実務対応、組織風土の3領域だった。同社はRisk Initiative Communityとの連携も開始しており、2026年1月のオープニングセミナーのアーカイブ動画をFLLPで公開している。今後も専門性の高いコンテンツ提供を通じ、企業の法務機能強化やコンプライアンス体制の構築を支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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