総医研ホールディングス、東証グロース上場維持基準に適合、時価総額64億円に改善

■2026年6月30日時点で時価総額基準40億円を上回る

総医研ホールディングス<2385>(東証グロース)は7月3日、東証グロース市場の上場維持基準(時価総額基準)への適合を確認したと発表した。2026年6月30日時点の時価総額は64億6793万6567円となり、上場維持基準の40億円を上回った。

同社は2025年6月30日時点では時価総額が38億6508万5003円にとどまり、同基準に未適合だった。上場維持基準への適合に向け、ヘルスケア事業を中核とする事業運営、事業ポートフォリオの最適化、医療DXを軸とする総合ヘルスケアプラットフォーム事業の構築を進めてきた。

同社は5月13日に2026年6月期通期連結業績予想の上方修正を発表し、2025年11月13日には期末配当予想を1株5円から10円に増額していた。今後もセルフメディケーションと医療DXの領域に注力するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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