日本創発グループ、シテイー・ロードを完全子会社化へ、交通広告・サイン事業を取り込む

■駅構内広告、OOH、サイン・ディスプレー、店舗施工を手掛ける企業をグループ化

日本創発グループ<7814>(東証スタンダード)は7月3日、シテイー・ロードの株式取得と簡易株式交換による完全子会社化を決議し、同日付で株式譲渡契約および株式交換契約を締結したと発表した。まず普通株式5,000株を85百万円で取得し、取得後の議決権所有割合は25.00%となる。アドバイザリー費用等を含む取得価額は111百万円。

シテイー・ロードは1991年創業で、駅構内の柱看板・壁面・ポスターなどのセールスプロモーション、OOH、街頭・屋上・店舗看板などのサイン・ディスプレー、イベント・店舗の設計施工を手掛ける。35年以上の業歴を背景に長期的・安定的な取引基盤を有する企業である。

株式交換の効力発生日は10月2日の予定。シテイー・ロード普通株式1株に対して日本創発グループ普通株式26.16株を割り当て、同社が保有する自己株式392,400株を充当するため新株発行は行わない。シテイー・ロードは特定子会社に該当する。2026年12月期連結業績への影響は、みなし取得日を12月31日としているため軽微と判断している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

