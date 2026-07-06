東邦レマック、6月度全体売上高は前年比57.4%増、不動産事業が大幅増

■シューズ事業は5.9%減、通期売上高51億400万円を予想

東邦レマック<7422>(東証スタンダード)は7月3日、2026年6月度(2026年5月21日～6月20日)の月次業績を発表した。全体売上高は4億9300万円(前年比57.4%増)、総利益は1億700万円(同22.1%増)となった。総利益率は21.8%で、前年同月より6.3ポイント低下した。

同社はシューズ事業と不動産事業を展開している。シューズ事業の商品別売上高は、婦人靴が1億7100万円(前年比19.2%増)、紳士靴が4600万円(同40.1%減)、ゴム・スニーカー・その他が6900万円(同17.2%減)だった。シューズ事業合計は2億8800万円(同5.9%減)となり、同事業の総利益は前年比6.4%減、在庫は5億800万円(同35.3%減)だった。

不動産事業売上高は2億500万円となり、前年同月の700万円から大幅に増加した。月次資料上の前年比は2692.8%である。6月度累計では、全体売上高が24億3900万円(前年比1.7%増)、総利益が6億6300万円(同6.9%減)、総利益率は27.2%となった。

参考として示した2026年12月期業績予想は、半期累計で売上高22億2300万円、営業利益700万円、経常利益600万円、当期純利益400万円。通期では売上高51億400万円、営業利益8800万円、経常利益8800万円、当期純利益7100万円、1株当たり予想当期純利益13円95銭を見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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