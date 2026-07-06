RYODEN、独TOPAS社の全株式取得で連結子会社化、欧州市場の事業基盤を強化

■産業機器・通信・医療向け半導体販売の顧客基盤と技術対応力を取り込む

RYODEN<8084>(東証プライム)は7月3日、ドイツ連邦共和国ハノーバーを拠点とするTOPAS electronic AGの全株式を取得し、2026年7月に連結子会社化したと発表した。欧州市場における顧客基盤と技術対応力の獲得を通じ、海外事業の成長基盤を強化する。

同社は中長期経営計画「ONE RYODEN Growth 2029|2034」で、国内外における戦略的投資を通じた市場獲得を重要な経営戦略に掲げている。海外戦略では、東アジアで培った環境制御、AI・ロボティクスなどのソリューションをグローバルに展開するとともに、海外で調達した製品や技術を海外拠点経由で各地域に展開する「Out to Out」ビジネスを推進している。

TOPAS社は、欧州の産業機器、通信、医療、計測・制御などの分野に半導体を提供し、ユニファイドコミュニケーション関連のシステム・サービス事業も展開する。長年にわたり欧州顧客との取引基盤を築いており、技術サポート力、顧客対応力、仕入先との関係性を強みとしている。直近の売上高は2025年6月期で18080千ユーロ、資本金は75万ユーロ。

契約締結日は2026年6月29日、株式取得日は同年7月1日で、取得後の所有割合は100%となった。取得価額は相手先との守秘義務契約により非公表。会計処理は企業結合会計上の「取得」に該当し、取得原価の配分とのれん・無形固定資産の償却期間は精査中としている。今期連結業績への影響は現時点では軽微で、開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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