Smile　Holdings、グロース市場上場維持基準に適合、流通株式比率27.1%

■6月18日時点で分布基準への適合を確認、継続的な適合に取り組む

Smile Holdings<7084>(東証グロース)は7月3日、東京証券取引所から7月1日に「上場維持基準(分布基準)への適合状況について」を受領し、2026年6月18日時点でグロース市場の上場維持基準に適合していることを確認したと発表した。

同社の適合状況は、2026年3月末日時点で株主数2022人、流通株式数7945単位、流通株式時価総額24億5000万円、流通株式比率24.3%だった。6月18日時点では、株主数2078人、流通株式数8846単位、流通株式時価総額23億9000万円、流通株式比率27.1%となった。グロース市場維持基準は、株主数150人、流通株式数1000単位、流通株式時価総額5億円、流通株式比率25.0%である。

同社は6月26日に公表した「上場維持基準への適合に向けた計画について」に記載の通り、6月18日に設定した臨時基準日において流通株式比率27.1%を確認していた。今回、東京証券取引所による審査の結果でも、流通株式比率基準への適合が確認された。今後はグロース市場の上場維持基準への継続的な適合に努め、6月30日に開示した中期経営計画に沿った事業展開に取り組むとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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