SHIFTグループ、JADCが防衛事業適合事業者制度の契約・認証支援サービスを開始

■初期評価から申請・是正対応までを支援、防衛領域の新規参入企業にも対応

SHIFT<3697>(東証プライム)グループのJapan Aerospace & Defense Consulting(JADC)は7月3日、「防衛事業適合事業者制度 契約・認証支援サービス」の提供開始を発表した。

同サービスは、防衛事業適合事業者制度への対応に必要な現状とのギャップ分析、各種手続き申請書類の策定支援、申請・是正対応までを網羅的に支援する。初期評価では外国資本比率、役員構成、法令遵守状況など、制度が定める基本要件への適合性を事前に精査する。

要件整備フェーズでは、秘密保全組織の立ち上げ、内部規則の策定、従業員への教育体系の構築を支援する。オプションとして、秘密保全施設の構築支援、秘密取扱情報システムのセキュリティ整備支援、現地調査対応支援も用意する。JADCは2025年4月にSHIFTグループが設立した防衛領域特化のコンサルティング企業。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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