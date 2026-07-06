メディキット、T.G.Medicalを孫会社化、脳血管内治療分野を強化

■東郷メディキットが全株式と新株予約権を取得、議決権所有割合100.0%に

メディキット<7749>(東証スタンダード)は7月3日、100%連結子会社の東郷メディキットが、血管内治療用医療機器の研究・開発・製造を手掛けるT.G.Medicalの発行済み株式2211株と新株予約権331個の全てを取得し、連結子会社化、同社の孫会社化することを発表した。取得後の議決権所有割合は100.0%となる。

同社は2024年5月公表の新中期経営計画「NEXT 300 Neo」で、2029年3月期の売上高290億～320億円を目標に掲げている。T.G.Medicalは、2022年12月に子会社化したBolt MedicalのMedilizer AGDシステム開発事業との相乗効果が見込まれるスタートアップ企業である。

脳血管障害による日本の年間死亡者数は2025年に約10万人、総患者数は約190万人に上る。特にアテローム血栓性脳梗塞は、血管内治療を必要とする急性虚血性脳卒中のうち日本で15～20%、アジア諸国で35%程度を占める。T.G.Medicalの開発製品を加え、国内外で脳血管内治療分野の事業展開を進める。2027年3月期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

