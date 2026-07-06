ギフトHD、6月既存店売上高は3.9%増、全店売上高は21.9%増

■国内直営店舗は298店、客数増が既存店の伸びを支える

ギフトホールディングス<9279>(東証プライム)は7月3日、2026年10月期6月度の直営店売上速報を発表した。国内直営店舗の既存店売上高(全営業日)は前年同月比3.9%増となり、客数は3.4%増、客単価は0.6%増だった。改装店を除く既存店売上高は3.0%増となった。

同社は横浜家系ラーメン「町田商店」を直営展開し、麺やスープなど食材を提供するプロデュース事業も手掛けている。6月は前年と比べて休日が1日少ない日並びだったが、全国的に猛暑となった前年より平均気温が3度ほど低く、過ごしやすい気候となったことで多くの来店につながったとしている。

全店売上高は前年同月比21.9%増、全店客数は21.9%増、全店客単価は横ばいだった。6月末の国内直営店舗数は298店で、前年同月の249店から増加した。2026年6月に改装工事に伴う休業店舗はなく、2026年7月に改装工事を予定している店舗もない。なお、月次数値は監査法人の監査を受けていないため、決算数値とは差異が発生する場合がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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