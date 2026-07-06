エクスモーション、26年11月期中間期は営業利益30.2%増、株主優待制度も導入

■生成AI関連サービスが堅調、100株以上に1500円相当のデジタルギフト

エクスモーション<4394>(東証グロース)は7月3日、2026年11月期第2四半期(中間期)連結決算と株主優待制度の導入を発表した。中間期(2025年12月1日～2026年5月31日)は、売上高7億600万円(前年同期比4.6%増)、営業利益9700万円(同30.2%増)、経常利益1億円(同29.5%増)、親会社株主に帰属する中間純利益6400万円(同31.2%増)となった。

同社グループは、組込みソフトウェア開発のコンサルティング事業を展開する。従来の自動車業界の顧客からの継続案件に加え、他の産業分野からの新規顧客案件の獲得が進んだ。リスキリング需要を背景に「Eureka Box」が順調に推移し、生成AIを活用した要件定義支援サービス「CoBrain」も顧客数を増やした。新たに「モデルベース開発専用のテスト生成AIサービス」の提供を開始したことも示した。

■株主優待は11月末100株以上にデジタルギフト

株主優待制度は、毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された100株以上保有株主を対象とし、一律1500円相当のデジタルギフトを進呈する。2026年6月1日を効力発生日として1株につき2株の割合で株式分割を実施しているが、同制度は分割後の保有株式数100株以上を基準とする。初回は2026年11月30日現在の対象株主から開始し、2027年2月の発送を予定している。

2026年11月期通期予想は据え置き、売上高14億5100万円(前期比4.7%増)、営業利益2億400万円(同7.7%増)、経常利益2億600万円(同6.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1億3300万円(同4.5%増)を見込む。配当は中間5円、期末10円の予定。株式分割を考慮しない場合の年間配当金は25円となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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