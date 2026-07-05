幼児期の超加工食品摂取、認知機能テスト低下の前に脳の報酬系領域を縮小させる可能性＝米研究

米国の幼児が日常的に口にしているパッケージスナックや甘いシリアルが、標準的な就学前テストでは検出できない形で、脳の報酬系やモチベーション、感情調節を司る領域を静かに縮小させている可能性がある。ロサンゼルス小児病院などの研究チームによる最新のMRI調査で、幼児期における超加工食品の摂取量と脳の構造的変化との間に、明確な相関関係が見られることが示された。この変化は、認知機能テストのスコアに低下が現れる前の段階で起きているという。

■MRIが捉えた脳構造の変化

米国臨床栄養学会誌（The American Journal of Clinical Nutrition）に掲載された研究によると、生後6年間に超加工食品（UPF）を多く摂取した子どもは、幼稚園に入る年齢（6歳時点）において、記憶力、注意力、処理速度などの認知機能テストのスコアが完全に正常であったにもかかわらず、皮質下脳構造が測定可能なレベルで小さくなっていることが判明した。ロサンゼルス小児病院（CHLA）の科学者らが主導し、米国立衛生研究所（NIH）の資金提供を受けたこの研究は、幼い子どもを対象にMRI脳画像を用いてこの種の「用量反応関係（摂取量と影響の相関）」を記録した初期の事例の一つである。

研究チームは、ロサンゼルスで募集された144組のラテン系・ヒスパニック系の母子を乳児期から6歳まで追跡調査した。生後6カ月、12カ月、24カ月、72カ月の4つの時点で、24時間食事思い出し法を繰り返し用いて各子どもの超加工食品の摂取量を測定。6歳時点で、子どもたちはMRI脳スキャンを受け、年齢に応じた認知機能評価（記憶、注意、処理速度）を完了した。

その結果、一貫した特定のパターンが浮かび上がった。累積的な超加工食品の摂取量が10%増加するごとに、子どもたちの皮質下脳構造のクラスター（側坐核、扁桃体、淡蒼球、被殻、視床）の体積が約2%減少していることが示されたのである。一方で、これらの脳構造に変化が見られた子どもたちであっても、認知機能テストの成績に低下は見られなかった。

■「テストが正常」でも安心できない理由

脳の構造的変化と、目に見える認知機能の低下との間にタイムラグがあることは、安心材料ではなく、むしろ警告であると捉えるべきだ。

体積の減少が示された5つの構造は、脳の「中脳辺縁系報酬経路」の中心に位置している。これは、経験に動機付けの価値を与え、感情反応を調節し、快楽を求める欲求を調整する回路である。側坐核は快感を得る際のドーパミン放出の主要部位であり、扁桃体は恐怖や感情の学習を司る。被殻と淡蒼球は、報酬と行動を結びつける大脳基底核ループの一部である。

スイス連邦工科大学（ETH）チューリッヒ校による2025年の学術誌「Frontiers in Public Health」のレビュー論文によると、成人における高い超加工食品摂取は、海馬体積の減少、全原因認知症リスクの25〜35%上昇、および認知機能低下の加速に関連していると報告されている。これら成人の転帰は、少なくとも部分的には、小児期に形成された脳構造の違いに端を発している可能性があり、6歳時点でのMRIスキャンは、数十年先まで完全には顕在化しない問題の兆候を捉えている可能性がある。

また、2026年3月に「JAMA Network Open」に掲載されたカナダの別の研究では、2,000人以上の子どもを追跡した結果、3歳時点での超加工食品の摂取量が多いほど、交絡因子を調整した後でも、5歳時点での行動や感情の悪化に関連していることが示されている。CHLAの神経画像研究とカナダの行動研究は直接比較できるものではないが、幼少期の超加工食品への曝露が、標準的なテストで検出されるようになる何年も前から、行動や構造の変化を引き起こす可能性があるという共通の構図を示唆している。

■報酬システムを再調整してしまうジャンクフードの代償

研究者らが指摘する生物学的メカニズムは、脳の発達における重要な時期にドーパミン回路が過剰刺激されることである。超加工食品は、糖分、脂肪、塩分を組み合わせて、側坐核で高振幅のドーパミン放出を誘発するように設計されており、その反応は自然の食品が引き起こすものをはるかに超える。

神経可塑性がピークに達し、シナプスの刈り込みや髄鞘化（マイエリン形成）が脳の構造を活発に形成している幼児期に、このような過剰なドーパミン信号を繰り返し受け取ると、報酬システムにおける受容体の密度や接続性が恒久的に変化してしまう可能性がある。

これは単なる推測ではない。2025年に発表されたUKバイオバンクのデータによると、成人における高い超加工食品摂取は、全身性の炎症や脂質異常症を介して、摂食に関連する皮質下脳領域の細胞性の変化と関連していることがわかっており、この影響は肥満とは独立しているとみられる。また、Gearhardtらによる2026年の「Milbank Quarterly」の研究では、超加工食品の依存メカニズムがタバコのそれと明示的に比較されている。

懸念されるのは、これらの脳領域が小さくなること自体だけでなく、報酬回路の縮小が、子どもの食べ物、リスク、刺激に対する長期的な関係に何を意味するかである。幼児期に形成された報酬の基準値（セットポイント）の変化は、思春期から成人期にかけての過食、注意障害、その他の報酬追求行動への感受性を高める可能性がある。ただし、CHLAの研究は観察研究であり、この軌道を確定することはできない。研究者らも、これらの構造的な違いが長期的な健康にどのような影響を及ぼすかはまだ分かっていないと明言している。しかし、その生物学的な妥当性は、数十年にわたるドーパミン神経科学の知見に基づいている。

■超加工食品が発達中の脳に届く経路

ブラジルの栄養学者カルロス・モンテイロ氏が開発し、研究で最も広く使われている食品分類システム「NOVA」では、超加工食品を「グループ4」と定義している。これは、主に精製された物質や工業用添加物から作られ、元の自然食品をほとんど、あるいは全く含まない、工業的に製造された配合物である。これらは単に「加工された」食品ではなく、満腹シグナルを無効化し、カロリー摂取を最大化するように特別に設計されている。

研究では、超加工食品から子どもの皮質下脳体積の減少に至る経路として、少なくとも2つの収束経路が示唆されている。1つ目は、発達中の報酬システムが対応しきれないほどの、極めて嗜好性の高い栄養素の組み合わせによる直接的なドーパミン過剰刺激である。2つ目は「栄養素の置き換え」である。超加工食品の摂取が増えると、神経発達や髄鞘化、シナプス形成に不可欠なオメガ3脂肪酸、鉄、亜鉛、ビタミンB群を豊富に含む自然食品が食事から排除されてしまう。その結果、発達中の脳は有害な刺激と栄養不足に同時に直面する可能性があると、2025年のETHチューリッヒ校のレビューは詳細に説明している。

CHLAの研究では、これらのメカニズムを個別に分離することはできていない。研究チームは、次の研究優先事項として、観察された構造的変化の背景にある具体的な栄養学的・生物学的経路を特定し、特定の「発達の窓（重要な時期）」が他よりも重要であるかどうかを判断することだとしている。

■研究の限界と示されている事実

この研究の最も重要な限界は、同時に最も重要な発見でもある。サンプルがロサンゼルスで募集された単一のラテン系・ヒスパニック系コホートの144組の母子に限定されている点だ。画像診断研究としては十分な規模であり、コホートも注意深く追跡されているが、他の人口統計学的グループや地域で再現されない限り、すべての子供に一般化することはできない。

また、本研究は観察研究である。子どもに超加工食品を多く与える家庭は、そうでない家庭と比べて、社会経済的ストレス、近隣の食料アクセス、親の時間など、脳の発達に独立して影響を与える要因において統計的に完全に捉えきれない違いがある可能性がある。研究者らは関連する共変量を調整しているが、観察による関連性は因果関係の証明にはならない。

それでもこの研究がMRIによる精度で示しているのは、幼児期の超加工食品摂取と皮質下脳体積との間の用量反応関係が一貫しており、特定の解剖学的クラスターに限定され、認知機能テストがそれを感知する前の規模で存在しているという事実である。「脳構造の変化は見られるが、認知機能テストには現れない」という組み合わせこそが中心的な発見であり、これは親や小児科医が行動を起こす理由に気づく前に、介入の窓が閉じつつある可能性を意味している。

■遅れる規制の定義と親ができる対策

この研究が発表された現在、超加工食品を取り巻く政策環境は活発化しているものの、依然として不透明である。カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は、超加工食品の法的定義を確立し、学校から段階的に排除する法案に署名した。トランプ政権が2026年1月に発表した「2025-2030年米国食事指針」では、「高度に加工された食品（highly processed foods）」の回避を推奨しているが、「超（ultra）」ではなく「高度に（highly）」という言葉が使われており、規制の境界線は曖昧なままである。米保健福祉省（HHS）は、2026年4月に設定していた連邦政府としての超加工食品の定義確立の期限を過ぎており、機関間での合意に至っていない。

連邦政府による定義が確立されるか、学校での提供が段階的に廃止されるまでは、幼児が何を食べるかの決定は、家庭のパントリーやランチボックスを満たす人にかかっている。CHLAの知見は、0歳から6歳までの期間が、超加工食品への曝露が最も影響を及ぼす可能性のある発達期であり、最初の標準化テストが行われる前にその窓が閉じてしまうことを示している。

実践的なアドバイスは、栄養研究者が長年推奨してきたことと一致する。果物、野菜、豆類、卵、肉、乳製品などの自然食品は、超加工食品に取って代わり、皮質下脳の発達に必要なオメガ3、鉄、亜鉛、ビタミンB群を供給する。健康的な食事へのアクセスには経済的・時間的な障壁が存在するが、今回の発見における生物学的な影響は収入に依存しない。超加工食品の摂取が10%増えるごとに脳体積が2%減少するという現象は、世帯要因に関わらずコホート全体で観察された。

■注目ポイントQ&A

●超加工食品は子どもの脳の発達に影響を与えますか？

ロサンゼルス小児病院による2026年のMRI研究では、生後6年間に超加工食品を多く摂取した子どもは、6歳時点で報酬やモチベーション、感情処理を司る5つの皮質下脳領域（側坐核、扁桃体、淡蒼球、被殻、視床）の体積が測定可能なレベルで小さいことが示されました。超加工食品の摂取量が10%増えるごとに脳体積が約2%減少するという相関関係が一貫して見られています。ただし、この研究は観察研究であり、因果関係を直接証明するものではありません。

●脳の構造が小さくなっているのに、なぜ認知機能テストのスコアは正常だったのですか？

脳の構造的変化は、目に見える機能的変化よりも何年も（場合によっては数十年も）先行して起こることがあるためです。また、今回の研究で影響が確認された領域（報酬や感情の回路）は、幼児期の標準的な認知機能テストが主に評価する領域（言語、記憶、処理速度）とは異なります。そのため、テスト結果自体は正常であっても、MRIが測定した脳の別の次元の変化を捉えられていなかったと考えられます。

●幼児期のジャンクフード摂取によって、脳の報酬回路は恒久的に変化してしまいますか？

これは今回の研究が提起したものの、まだ解明されていない中心的な疑問です。幼児期は脳のドーパミンシステムが最も柔軟に変化しやすい時期です。超加工食品は自然食品をはるかに超えるドーパミン放出を引き起こすため、この時期に過剰な刺激にさらされ続けると、システムの基準値が再調整されてしまう懸念があります。研究チームは、この構造的な違いが将来的にどのような行動や認知の問題につながるかを今後の研究課題としています。

●親は子どもの超加工食品への曝露を減らすために何ができますか？

生後6年間が最も重要な時期とされています。パッケージスナック、甘いシリアル、加工肉、ファストフードなどを、新鮮な果物や野菜、卵、豆類、全粒穀物、乳製品などの自然食品に置き換えることが推奨されます。原材料名に、高果糖液糖、加工デンプン、分離タンパク質、乳化剤、人工香料など、一般的な家庭の台所にはない物質が含まれている場合、その製品は超加工食品である可能性が非常に高いです。

元記事: Junk Food in Infancy Shrinks Brain Reward Regions Before Cognitive Scores Drop