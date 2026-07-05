EU最高裁、Googleへの制裁金41億ユーロを確定――競合他社による巨額賠償請求の道が開く

欧州司法裁判所（ECJ）は2026年7月2日、Googleに対する41億ユーロ（約6601億円）の反トラスト法（独占禁止法）制裁金を最終的に確定させた。これによりGoogleのあらゆる上訴手続きは終了し、欧州13カ国の競合他社が同社に対して上限のない損害賠償請求を行える法的メカニズムが始動することになる。未発表の段階ではなく、最高裁の判決によって法的に確定した決定である。

■8年に及ぶ係争に終止符、3つの違反行為が認定

欧州連合（EU）の最高裁判所に当たる欧州司法裁判所（ECJ）は、事案「Case C-738/22 P」においてGoogleおよび親会社Alphabetによる最終上訴を棄却した。これにより、2022年9月にEU一般裁判所が下した判決が支持され、同社のAndroidオペレーティングシステム（OS）に関する反競争的行為に対する制裁金が確定した。この判決は法的拘束力を持ち、これ以上の不服申し立てはできない。制裁金は、2018年に欧州委員会が当初科した43億4000万ユーロから一般裁判所が微調整した結果、41億2500万ユーロ（約6641億円、1ドル＝161円換算のドルベース換算で約46億7000万ドル）に固定された。

欧州委員会は2015年4月に、GoogleがAndroid端末メーカーに求めていたライセンス契約の構造を対象に調査を開始した。認定された反競争的行為は主に以下の3点である。

1つ目は「抱き合わせ（タイイング）」だ。メーカーがGoogle Playストアを利用するためには、Google検索アプリとChromeブラウザをすべての端末に事前インストールし、ホーム画面にデフォルト配置する必要があった。2つ目は「排他性」である。Googleはメーカーや携帯キャリアに対し、Google検索のみを事前インストールすることを条件に収益分配（レベニューシェア）を行っていた。3つ目は「断片化の防止」だ。Googleアプリを事前インストールするメーカーは、Googleが承認していないAndroidの派生バージョン（フォーク）を搭載した端末の販売を契約上禁じられていた。これにより、Amazonの「Fire OS」などの競合フォークが主要メーカーのサプライチェーンに参入することが事実上阻止された。

■「デフォルト設定」の優位性を覆す画期的判断

今回の判決における最も重要な法理的貢献は、事前インストールされたアプリに対する「現状維持バイアス（status quo bias）」の扱いである。Googleは一貫して、モバイル検索における自社の支配力はユーザーの好みを反映したものだと主張してきた。ユーザーはいつでもデフォルトのブラウザや検索エンジンを変更できるため、変更しないのは満足している証拠だという論理だ。しかしECJは一般裁判所の判断を支持し、この主張を退けた。

行動経済学において現状維持バイアスは確立された現象であり、デフォルトから切り替える認知コストは、代替選択肢の価値よりも系統的に高くなる。ECJはこの知見をEU競争法に導入し、Googleは自社の市場地位がデフォルト効果とは無関係にユーザーの好みやサービスの品質を反映していることを証明できなかったと判定した。これにより、今後のEUにおけるデジタル市場の濫用ケースでは立証責任が変化する。支配的なプラットフォームは、ユーザーが満足しているから切り替えないのだと単純に主張することはできず、デフォルトという構造的優位性とは無関係に自社サービスの品質が優れていることを積極的に証明しなければならなくなる。

■競合他社による損害賠償請求の活性化へ

今回の判決は、単にGoogleが制裁金を支払うだけに留まらない。EUの「独占禁止損害賠償ディレクティブ（Antitrust Damages Directive）」に基づき、2011年から2018年の間にGoogleのAndroid関連行為によって立証可能な損害を被った競合他社は、欧州経済領域（EEA）の加盟国の裁判所で後続の損害賠償請求（フォローオン訴訟）を起こすことができる。

この最高裁判決は違反行為の「拘束力のある証拠」となるため、原告側はGoogleが法を犯したことを改めて証明する必要はなく、自社がどれだけの損失を被ったか（因果関係と損害額）のみを証明すればよい。実際、この判決の前日である2026年7月1日には、スウェーデンのストックホルム特許市場裁判所が、2017年のショッピング比較サービスに関するEU決定を根拠に、Googleに対しKlarna傘下のPriceRunnerへ15億ドル（約2415億円）を支払うよう命じる判決を下している。Androidの判決も、検索エンジンやブラウザの競合、独自のAndroidフォークを販売できなかったメーカーなど、全く別の被害企業カテゴリに対して同様の道を開くことになる。

■デジタル市場法（DMA）に基づく新たな規制の波

今回の判決は一つの規制時代の終わりを告げると同時に、新たな規制の幕開けを強調している。欧州委員会は2026年1月27日にデジタル市場法（DMA）に基づきGoogleに対する2つの並行した仕様規定手続きを開始しており、2026年7月27日までに拘束力のある決定を下す予定である。

1つ目のトラック（DMA.100209）は「Google検索データの共有」に関するもので、Googleは競合する検索エンジンやAIサービスに対し、匿名化されたクエリやランキング、クリックなどのデータへのアクセスを公正かつ合理的、非差別的な条件で提供しなければならない。2つ目のトラック（DMA.100220）は「AndroidにおけるAIの相互運用性」をターゲットにしており、GoogleはChatGPTやClaudeなどのサードパーティ製AIサービスに対し、自社のGeminiにのみ提供している音声起動ワードやハードウェア資源へのアクセスなど、システムレベルの同等なアクセス権を付与する必要がある。これらはAI時代におけるAndroidの支配力濫用を防ぐための措置であり、不服従の場合はAlphabetのグローバル年間売上高の最大10％（300億ユーロ以上）に達するDMA制裁金が科される可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●2026年7月2日のEU司法裁判所の判決により、制裁金は完全に確定したのですか？

はい、完全に確定しました。欧州司法裁判所（ECJ）はGoogleとAlphabetによる最終上訴を棄却したため、これ以上の不服申し立てを行う手段は残されていません。41億2500万ユーロの制裁金は法的に永久確定となりました。

●「現状維持バイアス」に関する判決は、他のテック企業にどのような影響を与えますか？

この判決により、EU競争法における立証責任が大きく変わります。今後、事前インストールやデフォルト設定によって市場に普及している支配的なプラットフォームは、「ユーザーが設定を変更しないのはサービスに満足しているからだ」と主張するだけでは不十分になります。デフォルトという構造的優位性とは無関係に、自社サービスの品質の高さがユーザー行動の理由であることを自ら積極的に証明しなければならなくなります。

●競合他社はこれからGoogleを相手に損害賠償を請求できるのですか？

はい、可能です。EUの独占禁止損害賠償ディレクティブに基づき、最高裁で確定した今回の判決は「違反行為の動かぬ証拠」として扱われます。そのため、競合他社はGoogleの違法性を裁判でゼロから証明する必要はなく、自社が被った損害額と因果関係を示すだけで賠償を請求できます。過去にAndroid端末でのデフォルト採用を阻まれた検索エンジンやブラウザ開発者、独自のAndroidフォーク端末の販売を制限されたメーカーなどが対象になり得ます。

元記事: EU Court Seals €4.1B Google Android Fine, Triggering Damages Threat for Rivals