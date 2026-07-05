OpenAIが米政府に426億ドル相当の株式譲渡を提案か、専門家からは「安全規制の形骸化」を懸念する声

OpenAIが米国政府に対し、自社株式の5%を譲渡する提案を行ったと報じられた。実現すれば、ワシントン（米政府）は世界をリードするAI企業の直接的な財務パートナーとなる。しかし批判的な専門家からは、政府が自ら執行すべき安全規制を甘くする「組み込み済みのインセンティブ」が生じるのではないかと懸念する声が上がっている。

■426億ドル相当の株式を政府に提案か

英Financial Timesが2026年7月2日（現地時間）に報じたところによると、OpenAIは米国政府に対し、同社株式の5%を譲渡する提案を行ったという。2026年3月の資金調達ラウンドで設定されたOpenAIの最新評価額8520億ドル（約137兆1720億円、1ドル=161円換算）に基づくと、5%の株式価値は約42.6億ドル（約6兆8586億円）にのぼる。

この提案は、アラスカ州の石油収入を投資して住民に年間配当を支払う「アラスカ永久基金（Alaska Permanent Fund）」をモデルにした政府系ファンドを設立し、そこにOpenAIだけでなく、Google、Meta、Anthropicといった他の米主要AI開発企業も同様に株式を提供するという構想だ。ただし、他社がこの提案に同意するかどうかは現時点では明らかになっていない。

■アルトマンCEO、政権幹部へ直接アプローチ

関係者によると、OpenAIのサム・アルトマンCEOは、トランプ大統領、ハワード・ラトニック商務長官、スコット・ベセント財務長官とこの提案について協議したという。また、先月には民主党のバーニー・サンダース上院議員とも会談しており、実現に不可欠となる議会法案の可決に向けて、超党派の支持を取り付けようと動いている模様だ。

アルトマンCEOがこの構想をトランプ政権に最初に持ちかけたのは2025年初頭とされる。今回のFinancial Timesの報道により、具体的な「5%」という数字が交渉されていること、そして交渉が商務長官や財務長官のレベルにまで達していることが初めて明らかになった。なお、OpenAIはコメントを控えており、ホワイトハウスもコメント要請に回答していない。

■なぜ今、この提案なのか

この提案がなされた背景には、米政府とAI業界の関係が大きな転換点を迎えていることがある。トランプ政権からの要請を受け、OpenAIは先週、最新モデル「GPT-5.6」の一般公開を延期したばかりだ。その数日前には、政府の輸出管理命令により、Anthropicが海外への技術流出を懸念する安全保障上の理由から、最先端モデル（Fable 5やMythosを含む）のグローバルアクセスを一時停止する事態も起きていた（Anthropicは今週、政策立案者の懸念を解消し、アクセスを再開したと発表している）。

さらにOpenAIは、2026年6月に米証券取引委員会（SEC）に秘密裏にS-1登録申請書を提出し、新規株式公開（IPO）に向けた準備を進めている。アドバイザーらは早ければ年内の上場を検討しているが、2027年への延期も視野に入っているという。上場前に政府との株式取引が成立すれば、テクノロジー業界史上最大級の注目を集めるIPOに、前例のない不確定要素が加わることになる。

アルトマンCEOは、一般市民にOpenAIの財務的権益を持たせることが、AIがもたらす経済的恩恵を分配する最も効果的な方法だと公に主張してきた。同社が2026年4月に発表した政策提言書では、金融市場への投資手段を持たない人々も含め、すべての市民に「AI主導の経済成長の分け前」を与える「パブリック・ウェルス・ファンド（公共富裕基金）」の創設を呼びかけている。

■「監視者を誰が監視するのか」という懸念

しかし、この仕組みが実現すれば、米国政府はテクノロジー業界の歴史上、前例のない立場に置かれることになる。すなわち、最先端AI企業の直接的な「株主」になるということだ。監視団体などは、これが構造的な問題を引き起こすと明確に指摘している。

テクノロジー政策における消費者利益を代弁するワシントンの非営利団体「Public Knowledge」のAI担当シニアポリシーアドボケート、ナット・パーサー氏は、この利益相反について次のように率直に警告する。「問題は、政府が株主であると同時に規制監督者にもなることだ。これにより重大な利益相反が生じる。政府が安全規制を導入・執行することで自らの投資価値が下がることを恐れ、規制に消極的になるような事態は避けるべきだ」

この懸念は構造的なものだ。もし米政府が426億ドル相当のOpenAI株式を保有していれば、将来的にOpenAIの企業価値を下げるような安全規制、独占禁止法の執行、データ保護ルールの導入を行うたびに、公的資産の価値も目減りすることになる。この財務的な癒着は、ガバナンス研究者が「規制の虜（Regulatory Capture）」と呼ぶ現象そのものだ。規制当局の独立性が、監督対象業界との財務的結びつきによって損なわれるこの現象が、今回は規制される側の企業によって仕掛けられている。

調査会社Forresterのアナリスト、インドラニル・バンディヨパディヤ氏は、別のリスクも指摘する。この仕組みが他国政府からの同様の要求を誘発する可能性があるというのだ。同氏は、米政府が特定のAI企業に直接出資しているとなれば、欧州やアジア太平洋地域のエンタープライズ顧客が、米国のAIプロバイダーに対するデータ主権や中立性の前提を再考せざるを得なくなる可能性があると警告する。また、他国の司法管轄区が市場参入の条件として、同様の株式譲渡を要求してくる可能性もある。

調査会社PitchBookのアナリスト、ハリソン・ロルフェス氏は、この仕組みを「規制に対する保険政策」と表現する。OpenAIは米政府に財務的利害関係を持たせることで、より敵対的な規制法案が通るのを防ぎ、政治的な影響力と好意を買い取っているという見方だ。既存の株主価値を426億ドル分希薄化させる代わりに、それをはるかに上回るコストになり得る規制からの保護を手に入れようとしているのだという。

■政府側のメリットと政治的思惑

トランプ政権はすでに、民間企業の株式ポートフォリオを構築しつつある。米国の半導体サプライチェーンを確保する広範な取り組みの一環として、Intelの株式を約10%保有している。また、1980年以来、石油収入からアラスカ住民に年間配当を支払ってきたアラスカ永久基金は、国家規模のAIウェルス・ファンドがどのようなものになるかを示す、最も近い実用モデルとなっている。

トランプ大統領は先月、主要AI企業の株式を国民に持たせる選択肢を検討していると言及し、このアイデアを「素晴らしいこと（a beautiful thing）」と呼び、アメリカ国民を「この革命のパートナー」にするものだと称賛した。

この政治的魅力は、イデオロギーの枠を超えている。バーニー・サンダース上院議員は、さらに踏み込んだ案を主張している。主要AI企業に50%の税を課し、それを原資として政府が50%の株式を保有するというものだ。同議員は、AIが許可や補償なしに収集された人間の知識（書籍、科学研究、ジャーナリズム、会話など）を基に構築されていると指摘する。同議員が2026年6月に提出した「アメリカAI主権富裕基金法案（American AI Sovereign Wealth Fund Act）」は、AI関連の年間売上高が2億ドルを超えるすべてのAI企業に適用される設計となっている。

一方で、元トランプ政権首席戦略官のスティーブ・バノン氏は、5%の提案を不十分として退け、「チップ代（tip money）」にすぎないと一蹴。政府はAI企業に対し、代わりに50%の株式を引き渡すよう強制すべきだと主張している。

■足並みが揃わないAI業界、Anthropicは不参加の意向

この件に詳しい関係者によると、競合のAnthropicは政府との株式譲渡に関する協議に参加していないという。同社も独自にSECへ秘密裏にS-1を提出しているが、株式の直接譲渡ではなく、AIセクターへの課税を原資とする「デジタル配当」を別途提案している。

この方針の食い違いは重要だ。なぜなら、OpenAIの提案は業界全体を巻き込んだ仕組みを想定しているからだ。もしAnthropic、Google、Metaが参加しなければ、ファンドの規模は劇的に縮小する。また、OpenAIによる単独の提案は、業界の合意形成というよりも、自社のIPOを前に政治的な盾を買い取ろうとする利己的な動きに見えるリスクをはらんでいる。

■今後の展望とエンタープライズへの影響

政府への株式譲渡を実現するには、いずれにしても連邦議会による法案可決が必要となる。しかし、この提案は、政府による民間企業保有に反対する自由市場派の保守層、5%では少なすぎると考える進歩派、そして独立した規制監督を構造的に損なうと懸念するガバナンス専門家の双方から懐疑的な目で見られている。

現在、協議は初期の構想段階にあり、正式な合意には至っておらず、株式評価の仕組みや具体的なスケジュールも存在しない。しかし、背景にある政治的圧力は今後も消えそうにない。最近のQuinnipiac大学の世論調査では、アメリカ人の55%が「AIは日常生活において利益よりも害をもたらす」と回答しており、2026年5月のYouGovの調査では、71%が「AIの進化は速すぎる」と回答している。5%の株式譲渡であれ、50%の課税であれ、あるいは全く異なる構造であれ、「AIの経済的利益を誰が共有すべきか」という問いは、政策議論の端から中心へと躍り出ている。

OpenAIのプラットフォーム上でシステムを構築するエンタープライズ企業や開発者にとって、政府による株式保有は新たな変数となる。米政府がOpenAIに財務的利害関係を持つことで、一歩引いた立場から規制する政府とは異なり、APIの価格設定モデル、データアクセス方針、あるいは安全要件に対して、政府側から異なる圧力がかかる可能性がある。AIの最大の規制者と、最大の財務的利害関係者との境界線はかつてないほど薄くなっており、安全性と利益が相反したときにその境界線のどちら側に立つことになるのか、その答えを関係者は身をもって知ることになるかもしれない。

■注目ポイントQ&A

●OpenAIの株式5%は、米政府にとってどれほどの価値になりますか？

2026年3月の資金調達ラウンドで設定されたOpenAIの評価額852億ドルに基づくと、5%の株式は約42.6億ドル（約6兆8586億円）に相当します。ただし、現時点で最終的な金額は合意されていません。また、この株式は購入されるのではなく「寄付（譲渡）」される想定であるため、直接的な税金は投入されません。実現には議会の承認と法的な仕組みの整備が必要です。

●政府がOpenAIの株式を保有することで、AI規制において利益相反は生じますか？

批判的な専門家は生じると指摘しています。消費者団体Public Knowledgeのナット・パーサー氏は、政府が規制権限を持ちながら同時に企業の財務的成功から利益を得る立場になることは、構造的な妥協を生むと警告しています。OpenAIの価値を下げるような規制を導入すると政府自身の資産価値も下がるため、適切な監督ができなくなる懸念があり、これが通常の公的投資と異なる最大の懸念点です。

●AI政府系ファンドのモデルとされる「アラスカ永久基金」とは何ですか？

アラスカ永久基金は、アラスカ州の石油収入を投資し、州民に年間配当を支払うために1976年に設立された州有の基金です。OpenAIの提案はこれをモデルにしており、石油収入の代わりにAI企業の株式を原資として国民に還元する構想です。アラスカの基金は900億ドル以上の資産を保有し、住民1人あたり年間約1,000〜2,000ドルを配当していますが、国家規模のAIファンドが同様の利回りを実現できるかは現時点では未知数です。

●なぜAnthropicはこの提案に参加していないのですか？

関係者によると、Anthropicはトランプ政権との株式譲渡に関する協議には参加していません。同社は直接の株式譲渡ではなく、AIセクターへの課税を原資とする「デジタル配当」という別のアプローチを提案しています。アナリストは、AnthropicがIPOを控える中でガバナンスの独立性を維持することが、市場における企業価値のプレミアムにつながると判断している可能性を指摘しています。

元記事: OpenAI Offers Washington a $42.6 Billion Stake: Experts Warn Safety Rules Face Conflict Risk