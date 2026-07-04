*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2中村超硬、イノバセル、ネイスなど

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

スカパーJSAT＜9412＞ 2766 +156

調整一巡感から緩やかなリバウンドが続く。

北海道電力＜9509＞ 970 +39.7

モルガン・スタンレーMUFG証券では買い推奨を継続。

ダイセキ＜9793＞ 3840 -190

第1四半期は1ケタ台の増益率にとどまり。

イビデン＜4062＞ 23345 -75

米インテルは2日に5％超の下落。

レゾナック＜4004＞ 17500 -400

AI関連は総じて売り優勢の展開続く。

日東紡績＜3110＞ 3625 -10

処分売り優勢の動きが継続。

日本マイクロニクス＜6871＞ 16000 -180

AI・半導体関連として見切り売りが優勢。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 6169 -26

オープンAIへの追加出資もIPO延期観測が出ている中では。

レーザーテック＜6920＞ 47650 -90

半導体関連も上値の重い動きが目立ち。

ジャパンマテリアル＜6055＞ 2500 +10

半導体関連の中小型株は売り優勢。

フジクラ＜5803＞ 5358 -10

AIインフラ関連には売り優勢の流れが続く。

トーシンHD＜9444＞ 259 +39

折に触れてマネーゲーム的な動きにも。

アイフリーク＜3845＞ 205 -9

2日自律反発も戻り売り優勢に。

イノバセル＜504A＞ 543 +80

ICEF15国際共同第3相治験で米国組入れ承認を取得。

QPSHD＜464A＞ 2098 +115

引き続き26年5月期損益見込みの上方修正を好感。上値は重い。

クラダシ＜5884＞ 567 -3

酒類等販売事業を取得したと発表し2日買われる。下値は堅い

中村超硬＜6166＞ 930 +131

2日ストップ高の買い人気継続。

BCC＜7376＞ 1000 -96

2日ストップ高の反動安。

カウリス＜153A＞ 1277 +34

オリコ＜8585＞が「Grid Data KYC」を用いた実証実験を

開始したと発表し2日買われる。

東京通信G<7359> 222 -3

秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「WHITE SCORPION」

事業譲受で2日人気化。3日は売り優勢。

アスタリスク<6522> 1950 -10

RFID化ソリューションの本格展開手掛かりに引き続き売買活発。

3日は売り買い交錯。

ネイス<589A> 1348 -328

2日ストップ安の売り地合いが継続。

デジプラ<3691> 1645 +89

第3四半期のフィンテック事業の流通総額が前四半期比53%増。《CS》