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前日に動いた銘柄 part1ローム、 KOKUSAI ELECTRIC、電通総研など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ローム、 KOKUSAI ELECTRIC、電通総研など
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
ips＜4390＞ 3670 +100
和歌山県における海底ケーブル陸揚局整備に向けた検討を本格化。
上値は限定的。
ハイデ日高＜7611＞ 2627 +73
第1四半期営業利益13.0％増。
グリーンモンスター＜157A＞ 870 +40
「投資支援システム」に関し特許取得。
テリロジーHD＜5133＞ 310 +31
発行済株式数の4.20％上限の自社株買い発表。
ReYuu＜9425＞ 261 +51
スマートフォンの修理などを行うあいプロを子会社化。上値は重い。
窪田製薬HD＜4596＞ 87 +30
エミクススタト塩酸塩の製造に係るマイルストーン対価を受領。
インフォマート＜2492＞ 479 +79
オアシス・マネジメントが大量保有。
電通総研＜4812＞ 2732 +367
株式非公開化検討報道を受けてプレミアム期待が先行。
TOKYO BASE＜3415＞ 356 +19
相対的に底堅い6月の月次動向を好感。
キオクシアHD＜285A＞ 83300 +7040
第10世代の新製品をサンプル出荷開始と発表。
愛三工業＜7283＞ 2147 +162
半導体材料分野への展開を引き続き材料視か。
ローム＜6963＞ 5950 +739
JPモルガン証券では目標株価引き上げ。
住友化学＜4005＞ 554 +32.2
サムスン電機とガラス基板で合弁設立と発表。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 12000 +1570
サムスン電子の株価上昇が刺激。
良品計画＜7453＞ 3615 +105
6月の月次は落ち込むがあく抜け感も優勢に。
オーエスジー＜6136＞ 4101 +379
上半期業績予想を上方修正。
帝人＜3401＞ 1718.5 +79
機関投資家のリバランス買いなど需要要因か。
電通グループ＜4324＞ 3243 +138
グループ再編の動きをポジティブ材料視か。
ラウンドワン＜4680＞ 1256.5 +65.5
取組妙味強く買い戻し優勢か。
イオン＜8267＞ 1407.5 +53.5
小売セクター強くセクターリバランスの動きなども。
宝HD<2531> 2114 +122
2日は目立った材料ないまま急落で。
三井ハイテック<6966> 1095 +91
調整一巡感からのリバウンドが強まる形に。
住友ファーマ<4506> 1557 +67
住友化学の上昇も手掛かりに。《CS》
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