AI旅行エージェントが「予約を確定できない」根本理由、Travelportらが挑む2層アーキテクチャの全貌

AI旅行エージェントは魅力的な旅行プランを提案できるものの、実際の予約確定（トランザクション）において重大な技術的限界に直面している。大規模言語モデル（LLM）の確率的な性質が、正確性を求められる予約システムと衝突するためだ。この課題を解決すべく、旅行インフラ大手のTravelportなどは、AIの対話能力と確実な予約APIを切り離した「2層アーキテクチャ」の実証実験を本格化させている。

■AI旅行エージェントが航空券を確定できない理由

インシュアテック創業者のキルバ・シャンカール氏が2026年6月初旬、エティハド航空のウェブサイトにコーディングエージェントを接続して実行したところ、得られたのはフライトの予約ではなく、システムへの過酷な負荷テスト結果だった。このAIエージェントは、あらゆる日付、ルート、乗り継ぎをクロールし、1回の旅行に対して88万1000通り以上の運賃の組み合わせを返した。人間なら何年もかかるクエリ負荷であり、エティハド航空のサーバーには実質的なコスト負担が発生した。シャンカール氏に悪意はなかったが、タスクをAIに外注したことで、旅行業界が直面する最も深刻な構造的課題が浮き彫りになった。それは、「旅行の検索が非常に得意なAIエージェントは、予約という最終取引を確実に実行できない」という点だ。

この問題は2026年7月1日、旅行IT大手のTravelport（トラベルポート）が、TravelsoftのOrchestraプラットフォームとの新たな統合を通じて、欧州の400以上の旅行代理店向けに「TripServices」APIプラットフォームを拡張したことで、具体的な検証フェーズに入った。この展開は、TravelportやSabre（セーバー）などの業界大手が、AI支援型予約において「技術的に唯一健全なアプローチ」として合意した「2層アーキテクチャ」の初の本格的な商業テストとなる。その理由を理解するには、LLMにできることとできないこと、そして旅行者がクレジットカード情報を入力する瞬間にその限界がどう影響するかを知る必要がある。

LLMは、トレーニング中に学習したトークンの確率分布からサンプリングして出力を生成する。データベースの検索を直接実行しているわけではない。LLMが特定の便の座席を「空席である」と予測するとき、それは文脈から統計的に最も確率の高い次のトークンを生成しているのであり、リアルタイムの予約システムに問い合わせているわけではない。タイのビーチリゾートへの旅行先を相談している段階ではこの違いは表面化しないが、払い戻し不可の運賃を確定しようとした瞬間、金銭的な実害を伴う問題となる。

従来のオンライン予約では、「決定論的」なシステムが確定を可能にしていた。出発地、目的地、日付、人数を入力すると、予約システムはリアルタイムの在庫から一意の正確な回答を返した。決定論的とは、同じ入力に対して常に同じ出力が生成されることを意味し、これは言語モデルの動作原理とは真逆である。決定論的な予約APIはリアルタイムのデータベースの状態を返すが、LLMはトレーニングデータに基づいた「もっともらしい回答」を生成するにすぎない。

2026年6月のSmartCustomerによる消費者レビュー分析では、AI予約プラットフォームが保留中の予約を「確定」と誤認したり、不正なカード課金を行ったり、ユーザーの同意なしに旅行をキャンセルしたりするパターンが確認されている。あるレビューでは、AIが一方的にキャンセルしたことで払い戻し不可の旅行代金650ドル（約10万4650円、1ドル=161円換算）を失い、別のレビューではAIのエラーを修正するために300ドル（約4万8300円）を支払わされたという。現在、AI予約エージェントがエラーを起こした場合の責任の所在を明確にする法的枠組みは存在しない。

信頼性に関するデータもこの失敗を裏付けている。2026年4月に発表されたExpedia Groupによる5700人以上の成人を対象とした調査では、AIに予約の完了まで任せてもよいと答えた回答者はわずか8%で、68%は依然として既存の旅行ブランドを利用すると回答した。また、Booking.comの調査では、91%がAIが生成した旅行の出力に懸念を抱いている。Skyscannerの創業者兼元CEOであるガレス・ウィリアムズ氏は、予約トラブルによって消費者の信頼が一度失われると、その回復は極めて困難になると警告している。

■Travelportが挑む「2層アーキテクチャ」の仕組み

Travelportが構築しているエンジニアリング上の解決策は、AIが得意とする領域と、構造的に不可能な領域を意図的に分離することだ。

上層（アッパーレイヤー）は「対話型」である。Anthropicの「Claude」を搭載したAIシステムが、旅行者の自然言語による意図（例：「東南アジアで柔軟なプラン」「出張規定に準拠したルート変更」など）を解釈し、好みを統合して選択肢を提示する。曖昧さの処理や複数の制約の統合、一貫した推奨事項の生成など、言語モデルの強みが活きる領域だ。

下層（ロワーレイヤー）は「決定論的」である。TravelportのクラウドネイティブなAPIシステム「TripServices」が実際の予約実行を処理する。AIがリアルタイムの空席状況を確認したり、運賃を確定したり、チケットを発行したりする必要がある場合、自身の確率モデルではなく、このAPIを呼び出す。APIはリアルタイムの在庫システムから正確で信頼できる回答を返す。TripServicesに組み込まれた機械学習モデルは、未分化の結果を返すのではなく、特定の旅行に最も関連性の高いオファーを動的にランク付けするが、これは確率的な推測ではなく、確定された正確な在庫ベースの上で行われる。

これら2つのレイヤーを接続する架け橋が、Model Context Protocol（MCP）である。これはAnthropicが2024年11月に導入し、その後2025年12月にLinux Foundation傘下のAgentic AI Foundation（Anthropic、Block、OpenAIなどが共同設立）に寄贈したオープン規格だ。MCPは、作成者が「N×M統合問題」と呼ぶ課題を解決する。MCPが登場する前は、すべてのAIアプリケーションが外部のデータソースごとに個別のコネクタを構築する必要があった。MCPは標準的な入出力を介したJSON-RPC 2.0メッセージを使用する標準インターフェースを定義しているため、MCP互換のAIクライアントは、個別の統合開発なしに任意のMCP互換サーバーと通信できる。

Travelportの実装において、MCPはClaudeがTripServicesの予約インフラと直接対話することを可能にし、言語モデルが予約結果を推測する必要をなくしている。モデルは旅行者の意図を解決した後、プロトコルを通じて確定システムに実行を引き渡す。LLMは座席が空いているかどうかを「知る」必要はなく、ツールを呼び出して保証されたリアルタイムの回答を受け取るだけだ。

Travelportのチーフ・プロダクト＆テクノロジー・オフィサーであるアンドリュー・ジョーダン氏は、「AIエージェントが効果的に機能するには、クリーンで構造化され、標準化されたデータと決定論的なAPIが必要だ。それを提供するのがTravelport TripServicesだ」と述べている。

コンサルティング会社のCognizant（コグニザント）もこの展開にエンジニアリング能力を提供しており、同社の「Neuro-San」マルチエージェントフレームワークを使用して、Travelportのレガシーコードベースの分析を支援している。数十年にわたり組み込まれてきた運賃規則やビジネスロジックを近代化プロセスの中でも維持する必要があるため、これはそれ自体が挑戦である。AnthropicとCognizantのコラボレーションによる最初の顧客向けAI機能は、2026年後半に登場する予定だ。

■航空予約システムを破壊する「無限検索問題」

エティハド航空のサイトで88万1000通りの運賃を返したクエリは例外ではない。これは人間向けに構築された予約システムに対してAIエージェントを動作させた場合の予想される挙動であり、予約確定の欠陥と並ぶ第2の構造的問題を示している。

航空運賃データは、従来のEDIFACTメッセージングに代わり、国際航空運送協会（IATA）の「New Distribution Capability（NDC）」規格（XMLベースのプロトコル）への移行が進んでいる。EDIFACTでは1便あたり26個の予約コード（運賃クラス）に制限されていたが、NDCは継続的な動的価格設定を可能にし、航空会社は個人化された要因に基づいて理論上無限の価格帯を提示できる。この柔軟性は収益管理には優れているが、AIの検索コストにとっては壊滅的だ。NDC対応システムに対するAIエージェントのクエリは、継続的な価格設定スペース全体を考慮したリアルタイムの運賃計算をトリガーする。PhocusWireが引用した分析によると、AI生成クエリの「ルック・トゥ・ブック比率（予約1件に対する検索リクエスト数）」は20万:1に達する可能性がある。この比率では、検索トラフィックを処理するコストが予約による収益を上回ってしまう。

航空会社のウェブサイトがこの問題をさらに悪化させている。大半のサイトはJavaScriptレンダリングを中心に構築されており、ブラウザ内でページが組み立てられる。JavaScriptを実行できないAIエージェント（現在のエージェントの大部分が該当）には、人間のブラウザならフライト結果が表示される場所が空白のページに見えてしまう。Bain & Companyが2026年3月に発表した、3つの主要AIモデルを実際の航空会社サイトでテストした調査によると、AIエージェントが航空会社のサイトに直接アクセスできたのはわずか約5%だった。残りの95%は、構造化され機械読み取り可能なデータフィードを持つオンライン旅行代理店（OTA）や仲介業者を経由していた。

世界のGDS市場で約40%のシェアを握るAmadeus（アマデウス）は、事前計算された運賃キャッシュによってこのコスト問題に対処することを提案している。すべてのAIエージェントのクエリに対してリアルタイムのNDC計算を行うのではなく、可能性の高いクエリの大部分を事前に計算してキャッシュしておく。AIエージェントはリアルタイムの運賃計算をトリガーする代わりにキャッシュに問い合わせるため、コスト問題を解決しつつ、AmadeusをすべてのAI予約システムが経由すべき仲介者として維持できる。Amadeusのトラベル部門プレジデントであるデシウス・ヴァルモルビダ氏は、2026年6月23日のインタビューでこの提案の概要を説明し、同社の「無限検索」問題への回答であると述べた。

■GDSインフラ戦争とAI時代の予約覇権

AI旅行予約への移行における深層のストーリーは、純粋に技術的なものではなく、構造的なものだ。1960年代から旅行予約を支配してきたグローバル・ディストリビューション・システム（GDS）インフラを構築した企業たちが、AI時代の予約が自社を経由せずに行われるのを防ぐため、覇権争いを繰り広げている。

GDSは、1960年にアメリカン航空とIBMが社内予約システムとして「SABRE」を構築したことに端を発する。1980年代までに、競合他社がシステム間で在庫を共有し始め、今日のGDSとなる複数サプライヤーのネットワークが誕生した。Amadeus、Sabre、Travelportがこのネットワークを共同で支配し、航空会社や旅行代理店から予約ごとの手数料を徴収している。航空会社は直接販売チャネルを通じてこの依存度を下げようと長年試みており、NDCもそのバイパスを可能にする目的を一部含んで設計された。しかし、AIエージェントの登場により、流通レイヤーの次のイテレーションが推進される可能性があり、既存のGDSプロバイダーはAIエージェントが必要とするインフラ構築において一歩リードしている。

この緊張関係は2026年5月に表面化した。SabreのCEOであるカート・エカート氏は、過去2年余りで最高の四半期決算の場で、Amadeusが航空テクノロジーにおいて「支配的な独占的地位」を占めていると非難し、Sabreが「規制上および法律上のアプローチ」を模索していると発表した。具体的な争点は、Amadeusの旅客サービスシステム「Altéa」と、航空会社が競合プロバイダーへ移行することを困難にしているとされる制限措置だ。エカート氏の告発は、Amadeusが2026年2月に、セルフサービス開発者向けAPIポータルを2026年7月17日をもって閉鎖すると発表したことに続くものだった。この閉鎖は、AIエージェントが旅行流通のあり方を再構築し始めるまさにそのタイミングで、個人開発者が企業契約なしにAmadeusのAPIを試すことをブロックする動きである。

旅行・航空コンサルタント会社T2Impactのプリンシパルであるティモシー・オニール＝ダン氏は、「Amadeusは非常に支配的であるため、アクセスを提供しなければ規制当局の怒りを買うことになるだろう」と率直に指摘した。SAP Concurのロッジング戦略・サプライヤー管理責任者であるルイ＝イポリット・ブシャエール氏はさらに痛烈に、「AIエージェントが旅行の発見、価格設定、予約の方法を再定義しようとしているときに、アクセスを制限するのか？ それはイノベーションを止められない。ただ、イノベーションを壁の外へと押し出すだけだ」と述べた。

2026年2月、AmadeusはY Combinator支援のスタートアップであるSkyLinkを買収した。同社の多層オーケストレーションエンジンは、検索、ポリシー準拠、予約実行などの複雑な旅行の意思決定を自然言語インターフェースを介してルーティングする。この買収により、Amadeusはすでに数万件の予約実績を持つ実稼働AI予約システムを手に入れた。これは事前計算された運賃キャッシュ戦略と一貫しており、AmadeusはAI予約エージェントが迂回するかもしれないネットワークではなく、接続せざるを得ない必須のインフラレイヤーとしての地位を確立しようとしている。

Travelport自身のデータも、これらのインフラ争奪戦が狙う需要を反映している。Travelportを介したAPI駆動の取引は、2022年の全顧客取引の43%から2026年には63%に上昇した。これは、機械読み取り可能で構造化された予約アクセスを必要とするAIネイティブなプラットフォームからの需要の高まりを反映している。Travelportの株主は、TripServicesの拡張と今後のAI開発をサポートするために5000万ドル（約80億5000万円）の投資を確約した。

■SabreとMindtrip：エージェント型旅行コマースの青写真

2層アーキテクチャを構築しているGDSはTravelportだけではない。Sabreの回答は、AI旅行スタートアップのMindtripおよび決済プラットフォームのPayPalと提携し、初のエンドツーエンドのエージェント型AIフライト予約体験を2026年5月6日にローンチすることだった。

「Mindtrip Flights」はTripServicesと同じ構造論理で動作する。対話型AIのフロントエンドが意図の解決と推奨を処理し、Sabreの「Mosaic」プラットフォーム（420以上の航空会社と150の格安航空会社を含む200万の宿泊オプションを接続するエージェント対応API）がリアルタイムの在庫アクセスと予約実行を処理する。PayPalは本人確認と決済インフラを提供し、チェックアウトを対話フローに直接組み込むことで、旅行者がチャットを離れることなく取引を完了できるようにしている。このアーキテクチャにより、言語モデルが在庫状況を推測せざるを得ないポイントが排除される。SabreのAPIが信頼できる回答を提供し、LLMはユーザーの自然言語をその回答へとルーティングする。

Sabreのプロダクト＆エンジニアリング担当プレジデントであるギャリー・ワイズマン氏は、「インスピレーションから購入までのギャップを初めて真に埋めることができ、旅行者は同じチャット内で意図から取引へと完全に移行できるようになった」と述べている。

Mindtrip Flightsのローンチは、Sabreの過去2年余りで最高の四半期決算を背景に行われ、同社に商業的な勢いと、Amadeusとの紛争をエスカレートさせる公的なプラットフォームを与えた。エカート氏が言及した規制上および法律上のアプローチが正式な反トラスト法訴訟に発展するかどうかは未知数であり、本記事の公開時点で正式な調査を開始した法執行機関はない。

■旅行者は本当にAIによる予約を信頼するのか？

インフラのアーキテクチャは健全かもしれないが、消費者の信頼ギャップというより困難な問題が残っている。

Expediaの調査では、消費者の53%がAIによる選択肢の提案を好意的に受け止めているものの、予約の完了まで任せてもよいと答えたのはわずか8%だった。3分の2は、AIアシスタントが自分に代わって予約を行うことをまったく信頼しないと回答した。Dune7が米国の成人1000人を対象に実施した調査では、主な障壁として、取り返しのつかないAIのエラーへの恐怖、問題が発生した際の責任の所在の不透明さ、データプライバシーへの懸念が挙げられた。責任問題は未解決のままであり、AI予約エージェントが許可なくカードに課金したり、払い戻し不可の予約をキャンセルしたりした場合の責任を規定する規制枠組みは現在存在しない。

アンドリュー・ジョーダン氏が示す業界のフレームワークは、これらの懸念を実用的なスペクトルにマッピングしている。タイ旅行に関する大まかなプロンプトが有用で、80%の精度で十分な「発見」の段階では、AIは今日でも十分に機能する。一方、出張者がエラー許容度ゼロで規定に準拠したルート変更を必要とする「実行」の段階では、インフラレイヤーこそが有用性と信頼性のギャップを埋めるものとなる。それこそが、Travelportが7月1日にOrchestraを通じてTripServicesを欧州の400以上の代理店に接続した際に賭けたものだ。このアーキテクチャが機能すれば、ジョーダン氏が指摘する「プロンプトの曖昧さのせいでAIが旅行者を間違った目的地に案内してしまう」というシナリオは、旅行者が空港で気づくトラブルではなく、インフラ側で未然に防ぐ課題となる。

■注目ポイントQ&A

●なぜAI旅行予約エージェントは、通常の予約システムのようにフライトを確定できないのですか？

大規模言語モデル（LLM）は、トレーニングデータに基づいて統計的に最も確率の高い回答を予測して生成する仕組みであり、リアルタイムのデータベースに問い合わせているわけではないためです。LLMが「空席がある」と回答しても、それはリアルタイムの在庫状況を反映したものではなく、確率的な推測にすぎません。確実な予約には、リアルタイムの在庫から正確な回答を返す「決定論的」なシステムが必要となります。

●「ルック・トゥ・ブック（look-to-book）」問題とは何ですか？旅行者にどう影響しますか？

予約1件に対して発生する検索クエリの比率のことです。AIエージェントは疲れることなくあらゆる運賃の組み合わせを網羅的に検索できるため、この比率が最大20万:1に達することがあります。これにより航空会社や予約システムのサーバーコストが予約収益を上回る事態が発生しており、インフラ側で対策（事前計算されたキャッシュの利用など）が取られない場合、最終的にAIによる検索コストが運賃に上乗せされる形で旅行者に影響する可能性があります。

●AI予約エージェントがエラー（誤課金や勝手なキャンセルなど）を起こした場合、誰が責任を負うのですか？

現在、AI予約エージェントがエラーを起こした際の責任の所在を明確に定めた規制や法的枠組みは存在しません。多くの国の消費者保護法は人間の代理人や決定論的な予約プラットフォームを前提に書かれており、自律的なAIシステムには対応していません。そのため、現時点ではAIに予約を完了させる旅行者が、そのエラーに伴う金銭的リスクの大部分を負うことになります。

●AmadeusはAI旅行予約の独占的なゲートキーパーになろうとしているのですか？

Amadeusは、セルフサービス開発者向けAPIポータルの閉鎖（2026年7月17日予定）や、AI予約システムを持つSkyLinkの買収、AI向けの事前計算運賃キャッシュの提案などを行っており、競合や専門家からはAI時代の必須インフラレイヤーとして自社を位置づけようとしていると解釈されています。競合のSabreはこれを「支配的な独占」と非難し、法的措置を模索していると表明していますが、現時点で公式な調査は開始されていません。

元記事: AI Travel Booking Agents Cannot Confirm a Ticket: Travelport TripServices Tests a Fix