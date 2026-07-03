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バリューＨＲなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7625＞ ;Ｇダイニング;1550%;27900;11.18;454;-2 ＜3950＞ ;ザ・パック;1097%;1075300;0.03;1358;1 ＜1431＞ ;リブワーク;884%;180300;0.19;639;2 ＜5946＞ ;長府製;766%;461000;2.27;1989;8 ＜4248＞ ;竹本容器;678%;30500;2.76;871;6 ＜5131＞ ;リンカーズ;619%;79200;1.84;141;-1 ＜4286＞ ;CLHD;598%;122000;0.87;1165;50 ＜4482＞ ;ウィルズ;576%;51300;0.48;710;-5 ＜2418＞ ;ツカダＧＨＤ;492%;438000;2.59;606;12 ＜3097＞ ;物語コーポ;481%;1048200;0.09;4660;-30 ＜3197＞ ;すかいらーく;461%;6568400;0.04;2819.5;41 ＜4967＞ ;小林製薬;434%;960700;0.06;5505;78 ＜2752＞ ;フジオフード;432%;653200;0.01;1077;0 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;429%;81500;0.14;216;-1 ＜4192＞ ;スパイダープラス;426%;211600;2.24;266;3 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;413%;77200;0.28;1486;20 ＜2211＞ ;不二家;386%;92600;0.98;2359;18 ＜286A＞ ;ユカリア;366%;112300;7.82;690;26 ＜2173＞ ;博展;360%;25200;4.08;677;6 ＜7963＞ ;興研;350%;2800;4.14;1724;-4
[コメント]バリューＨＲ＜6078＞は信用倍率1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
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