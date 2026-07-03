*15:42JST 新興市場銘柄ダイジェスト:アイズが大幅続伸、イノバセルがストップ高

＜3566＞ ユニネク 861 +6

反発。2日の取引終了後に、26年12月期6月度月次業績速報を発表し、好材料視されている。同月は、気温が前年比で低く推移したことから、ファン付き作業服などの季節性商品の販売が不調となった。また、法人需要の早期囲い込みに注力した結果、需要のピークが本格的な暑さの到来前に前倒しされたことなども響き、売上は想定を下回る推移となった。これらの一時的な押し下げ要因はあったものの、全体としては堅調に推移し、売上高は前年同月比112.7%となった。

＜504A＞ イノバセル 543 +80

ストップ高。ICEF15国際共同第III相治験に関する米国FDAのIND審査完了および米国組入れ承認取得を発表した。同社グループが日本及び欧州で実施しているICEF15の国際共同第III相治験について、米国食品医薬品局(FDA)に提出していたInvestigational New Drug申請に関し、FDAによる30日間の審査を経て、本試験を米国において開始できる旨の通知を受領した。これにより、Fidelia試験に米国の施設および患者を正式に組み入れることが可能となった。

＜4596＞ 窪田製薬HD 87 +30

ストップ高。エミクススタト塩酸塩の製造に係るマイルストーン対価受領を発表し、好材料視されている。フランス規制当局に対するコンパッショネート・ユース承認の申請準備に向けて、KOLに対する必要な製造関連資料の提供が完了、これらの進捗を踏まえ、連結子会社Kubota Visionは、契約に基づく原薬製造工程に対応する第1マイルストーンの支払条件が整い、KOLより同マイルストーンに係る対価を受領した。なお、本件に係る対価の具体的な金額については契約上非開示としいる。

＜5242＞ アイズ 907 +90

大幅続伸。2日の取引終了後に、法人事業者向けに手元の請求書を早期現金化するオンラインファクタリングサービス「レゾナス」の提供を開始したことを発表し、買い先行も上値は重い。ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」での情報発信から、新サービス「レゾナス」による具体的な資金繰り改善までを一気通貫でサポートする体制を整えることにより、利用者の多様な挑戦と持続可能な成長に貢献するとしている。

＜3691＞ デジプラ 1645 +89

大幅続伸。26年9月期第3四半期流通総額速報値を発表した。グループが運営するフィンテック事業の流通総額が前四半期対比153%、四半期流通総額が約100億円へ到達し、25四半期連続成長を実現した。同社グループは、26年9月期において「月間流通総額35億円」の早期達成を最優先目標として掲げ、フィンテック領域への経営資源の集中を進めてきた。その結果、26年6月に月間流通35億円を突破し、四半期流通総額は約100億円へ到達、28年流通総額1,000億円に向けた成長を着実に進めている。

＜4890＞ 坪田ラボ 239 -3

反落。海外製薬企業とのライセンス契約に基づく最終マイルストーン達成および収益計上した。24年10月15日公表の「海外製薬企業との非臨床試験データ・一部臨床試験結果に関するライセンス契約締結のお知らせ」に関し、海外製薬企業における開発の進捗に伴い、契約に基づく最終のデータの開示および検収が完了、最終マイルストーンを達成し、収益を27年3月期第1四半期に計上する予定であるとした。なお、ライセンス先企業名、契約条件および受領金額等については、守秘義務契約に基づき非公開としている。《AT》