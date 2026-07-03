関連記事
インターネットインフィニティー 2030年3月期に向けた事業計画と成長目標
記事提供元：フィスコ
*15:05JST インターネットインフィニティー---2030年3月期に向けた事業計画と成長目標
インターネットインフィニティー＜6545＞は26日、事業計画及び成長可能性に関する事項を発表した。
2030年3月期を最終年度とする利益計画及び成長戦略を示し、連結売上高81.43億円、連結営業利益13.43億円、連結純利益7.90億円を目標に掲げた。
2026年3月期比では、売上高は38.0％増、営業利益は2.5倍、純利益は2.5倍を見込む。
収益性・効率性の目標としては、収益性・効率性の目標として、営業利益率16.5％、ROE20.5％、EPS148円を設定した。2026年03月期比では、それぞれ9.1％、18.6％、60円からの水準となる。
業績計画では、2027年03月期から2030年3月期にかけて段階的な成長を見込み、連結売上高は61.00億円、69.93億円、76.96億円を経て81.43億円へ拡大する計画としている。
営業利益は6.70億円、8.93億円、11.10億円を経て13.43億円、当期純利益は4.31億円、5.50億円、6.97億円を経て7.90億円を計画する。《AK》
スポンサードリンク