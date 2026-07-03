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インターネットインフィニティー 「レコードブック永福」を新規出店
記事提供元：フィスコ
*15:04JST インターネットインフィニティー---「レコードブック永福」を新規出店
インターネットインフィニティー＜6545＞は1日、子会社のレコードブックが、短時間リハビリ型デイサービス「レコードブック永福」を東京都杉並区で開設したと発表した。
今回の新規出店により、「レコードブック・ブランド」の店舗数は247店舗となった。
新たに開設した「レコードブック永福」は、「レコードブック」ブランドの店舗として展開される。
ブランド全体には、名古屋鉄道との合弁会社である名鉄ライフサポートが運営する「名鉄レコードブック」も含まれており、同ブランドの店舗網は全国で拡大を続けている。
「レコードブック」は、主に介護保険の要支援や要介護1、2の利用者を対象に、健康寿命の延伸を目的とした3時間のリハビリ型デイサービスを提供している。「本格的な運動指導サービス」を「介護を感じさせない空間」で、「ホスピタリティ」あふれるスタッフとともに提供することをコンセプトとし、従来の介護施設のイメージから脱却したサービスとして運営している。2026年7月1日現在、「レコードブック」は全国1都1道2府19県で直営およびフランチャイズによる228店舗を展開している。
一方、「名鉄レコードブック」は、名古屋鉄道との共同出資会社である名鉄ライフサポートが愛知県と岐阜県の2県で19店舗を展開している。「レコードブック」のコンセプトを基盤に、住み慣れた地域で健康的な生活を送りたいという地域住民のニーズを支えるサービスを提供している。《AK》
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