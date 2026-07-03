*15:01JST TKP---愛知県初進出となるレンタルオフィス「CROSSCOOP名古屋太閤」を開業

TKP＜3479＞は3日、愛知県名古屋市にレンタルオフィス「CROSSCOOP名古屋太閤」（＊１）を開業し、貸会議室・レンタルオフィスを一体的に備えた複合型ワークスペース「TKP CROSSCOOP名古屋太閤」（＊２）を全館グランドオープンしたと発表した。

「CROSSCOOP」としては愛知県初進出となり、「TKP CROSSCOOP」としての展開は初の取り組みとなる。貸会議室・イベントスペースとレンタルオフィスを融合した新たなビジネス拠点として、中部エリアにおける企業活動を支援していく方針である。

＊１「CROSSCOOP名古屋太閤」について

「CROSSCOOP」は、グループ会社であるTKPビズオフィス（本社：東京都新宿区）が展開するレンタルオフィスブランド「CROSSCOOP」として、愛知県内初出店となるレンタルオフィスである。専用個室オフィスやバーチャルオフィスなどを提供し、プライバシー性と快適性を重視したオフィス空間に加え、ラウンジスペースや会議室、受付サービスなど、ビジネスに必要な機能を備え、入居企業の事業成長を支援する。企業の成長フェーズや多様な事業活動に応じた、より柔軟で機能的なオフィス環境を提供するとともに、サテライトオフィスや営業拠点、プロジェクトオフィスなど、幅広い用途に利用できる。

同ビル内の「TKPガーデンシティPREMIUM名古屋太閤」と連携することで、日常的なオフィス利用に加え、大規模会議や研修、イベント開催までシームレスに利用できる環境を実現している。

＊２「TKP CROSSCOOP名古屋太閤」について

「TKP CROSSCOOP名古屋太閤」は、JR名古屋駅至近の「TKP名古屋ビル」において、高い機能性を備えたオフィスバンケット「TKPガーデンシティPREMIUM名古屋太閤」と、レンタルオフィス「CROSSCOOP名古屋太閤」を一体的に備えた複合型ワークスペースである。2026年4月より「TKPガーデンシティPREMIUM名古屋太閤」を順次開業し、このたび、「CROSSCOOP名古屋太閤」の開業により全館グランドオープンを迎えた。

施設内には、企業研修やセミナー、各種イベントに対応可能な会議室・ホール機能に加え、レンタルオフィス機能を併設し、日常的なオフィス利用からビジネスイベント開催までワンストップで対応可能な環境を提供している。《AK》