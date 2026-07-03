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出来高変化率ランキング（14時台）～デジプラ、CANBASなどがランクイン

2026年7月3日 14:42

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記事提供元：フィスコ

*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～デジプラ、CANBASなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月3日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2524＞ NZAMTPX　　 538289 　75954.836　 361.59% 0.0103%
＜6413＞ 理想科　　　　　　　1056300 　78588.92　 286.52% 0%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　20834 　9757.237　 238.49% 0.0012%
＜4575＞ CANBAS　　　　812400 　69374.62　 225.62% 0.1135%
＜4881＞ ファンペップ　　　　453700 　6276.16　 186.59% 0.0161%
＜6634＞ JNG　　　　　　　5049600 　84390.76　 176.37% 0.2238%
＜3691＞ デジプラス　　　　　91400 　37260.88　 168.61% 0.0526%
＜1651＞ iF高配40　　　　102354 　94377.202　 164.98% 0.0193%
＜4812＞ 電通総研　　　　　　2249000 　1262784.76　 154.24% 0.1471%
＜6522＞ アスタリスク　　　　8559300 　4003587.3　 142.45% 0.0178%
＜3415＞ トウキョベース　　　1627000 　177840.3　 122.28% 0.0563%
＜1397＞ SMDAM225　　5246 　119468.926　 120.54% 0.0035%
＜1595＞ NZAMJリート　　261885 　132654.323　 120.5% 0.0113%
＜2492＞ インフォマート　　　5603700 　836087.2　 116.98% 0.1925%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　131000 　50586　 116.22% 0.0018%
＜4187＞ 大有機　　　　　　　427600 　795260　 115.84% -0.0051%
＜6037＞ 楽待　　　　　　　　138200 　53755.32　 110.75% 0.0352%
＜2556＞ OneJリート　　　110370 　68116.885　 109.06% 0.0115%
＜7048＞ ベルトラ　　　　　　402800 　37329.62　 108.35% -0.0116%
＜4446＞ Link－UG　　　1531300 　434980.54　 99.6% 0.1126%
<4258> 網屋　　　　　　　　140700 　212305　 94.38% 0.0956%
<4275> カーリット　　　　　346200 　363889.52　 94.3% 0.117%
<153A> カウリス　　　　　　92000 　44948.26　 92.38% 0.0152%
<6466> TVE　　　　　　　36300 　63178.1　 87.45% 0.0752%
<6356> 日ギア　　　　　　　410800 　275577.88　 80.18% 0.0766%
<4406> 日理化　　　　　　　167400 　14277.44　 79.35% 0.0099%
<1367> iFTPXダ　　　　402307 　687292.792　 78.9% 0.0175%
<2513> NF外株　　　　　　100557 　138607.367　 78.77% 0.0206%
<6217> 津田駒　　　　　　　298700 　146940　 77.39% -0.0718%
<7063> Birdman　　　5571300 　183047.4　 76.68% -0.1792%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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