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出来高変化率ランキング（14時台）～デジプラ、CANBASなどがランクイン
*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～デジプラ、CANBASなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月3日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2524＞ NZAMTPX 538289 75954.836 361.59% 0.0103%
＜6413＞ 理想科 1056300 78588.92 286.52% 0%
＜2634＞ NFSP500ヘ 20834 9757.237 238.49% 0.0012%
＜4575＞ CANBAS 812400 69374.62 225.62% 0.1135%
＜4881＞ ファンペップ 453700 6276.16 186.59% 0.0161%
＜6634＞ JNG 5049600 84390.76 176.37% 0.2238%
＜3691＞ デジプラス 91400 37260.88 168.61% 0.0526%
＜1651＞ iF高配40 102354 94377.202 164.98% 0.0193%
＜4812＞ 電通総研 2249000 1262784.76 154.24% 0.1471%
＜6522＞ アスタリスク 8559300 4003587.3 142.45% 0.0178%
＜3415＞ トウキョベース 1627000 177840.3 122.28% 0.0563%
＜1397＞ SMDAM225 5246 119468.926 120.54% 0.0035%
＜1595＞ NZAMJリート 261885 132654.323 120.5% 0.0113%
＜2492＞ インフォマート 5603700 836087.2 116.98% 0.1925%
＜6197＞ ソラスト 131000 50586 116.22% 0.0018%
＜4187＞ 大有機 427600 795260 115.84% -0.0051%
＜6037＞ 楽待 138200 53755.32 110.75% 0.0352%
＜2556＞ OneJリート 110370 68116.885 109.06% 0.0115%
＜7048＞ ベルトラ 402800 37329.62 108.35% -0.0116%
＜4446＞ Link－UG 1531300 434980.54 99.6% 0.1126%
<4258> 網屋 140700 212305 94.38% 0.0956%
<4275> カーリット 346200 363889.52 94.3% 0.117%
<153A> カウリス 92000 44948.26 92.38% 0.0152%
<6466> TVE 36300 63178.1 87.45% 0.0752%
<6356> 日ギア 410800 275577.88 80.18% 0.0766%
<4406> 日理化 167400 14277.44 79.35% 0.0099%
<1367> iFTPXダ 402307 687292.792 78.9% 0.0175%
<2513> NF外株 100557 138607.367 78.77% 0.0206%
<6217> 津田駒 298700 146940 77.39% -0.0718%
<7063> Birdman 5571300 183047.4 76.68% -0.1792%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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