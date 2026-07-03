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出来高変化率ランキング（13時台）～楽待、カウリスなどがランクイン

2026年7月3日 13:48

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記事提供元：フィスコ

*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～楽待、カウリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月3日　13:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2524＞ NZAMTPX　　 　476231 　75954.836　 357.00% 0.0098%
＜6413＞ 理想科　　　　　　 　1030900 　78588.92　 284.37% 0%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　19833 　9757.237　 233.08% 0.0041%
＜4881＞ ファンペップ　　　 　429100 　6276.16　 179.64% 0.0161%
＜6634＞ JNG　　　　　　 　4759400 　84390.76　 168.98% 0.2388%
＜1651＞ iF高配40　　　 　101639 　94377.202　 164.11% 0.0227%
＜3691＞ デジプラス　　　　 　84200 　37260.88　 158.63% 0.0559%
＜4812＞ 電通総研　　　　　 　2044600 　1262784.76　 142.28% 0.1488%
＜4575＞ CANBAS　　　 　377900 　69374.62　 130.59% 0.1322%
＜6522＞ アスタリスク　　　 　7752600 　4003587.3　 130.26% 0.0653%
＜6197＞ ソラスト　　　　　 　130700 　50586　 115.94% 0.0027%
＜1397＞ SMDAM225　 　5045 　119468.926　 115.64% -0.0001%
＜4187＞ 大有機　　　　　　 　407600 　795260　 109.71% -0.0136%
＜2556＞ OneJリート　　 　103070 　68116.885　 100.77% 0.0136%
＜3415＞ トウキョベース　　 　1362800 　177840.3　 100.77% 0.0623%
＜6037＞ 楽待　　　　　　　 　120500 　53755.32　 94.33% 0.0423%
＜2492＞ インフォマート　　 　4572500 　836087.2　 91.55% 0.165%
＜4446＞ Link－UG　　 　1424300 　434980.54　 90.93% 0.1103%
＜153A＞ カウリス　　　　　 　84600 　44948.26　 82.88% 0.0136%
＜6466＞ TVE　　　　　　 　34200 　63178.1　 80.36% 0.073%
<4275> カーリット　　　　 　305600 　363889.52　 79.29% 0.0996%
<2513> NF外株　　　　　 　97972 　138607.367　 75.73% 0.0184%
<4258> 網屋　　　　　　　 　120300 　212305　 75.66% 0.0739%
<1367> iFTPXダ　　　 　376509 　687292.792　 71.22% 0.0165%
<9553> マイクロアド　　　 　309800 　82419.62　 70.08% 0.0845%
<5204> 石塚硝　　　　　　 　15700 　23995.54　 68.79% 0.0179%
<1457> iFTPXベア　　 　107439 　83933.921　 68.61% -0.0116%
<2084> 日本高配　　　　　 　31070 　55012.202　 68.60% 0.0107%
<3168> MERF　　　　　 　76100 　70751.86　 66.54% 0.0403%
<5142> アキレス　　　　　 　79200 　44313.52　 66.46% 0.0272%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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