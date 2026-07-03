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出来高変化率ランキング（13時台）～楽待、カウリスなどがランクイン
*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～楽待、カウリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月3日 13:17 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2524＞ NZAMTPX 476231 75954.836 357.00% 0.0098%
＜6413＞ 理想科 1030900 78588.92 284.37% 0%
＜2634＞ NFSP500ヘ 19833 9757.237 233.08% 0.0041%
＜4881＞ ファンペップ 429100 6276.16 179.64% 0.0161%
＜6634＞ JNG 4759400 84390.76 168.98% 0.2388%
＜1651＞ iF高配40 101639 94377.202 164.11% 0.0227%
＜3691＞ デジプラス 84200 37260.88 158.63% 0.0559%
＜4812＞ 電通総研 2044600 1262784.76 142.28% 0.1488%
＜4575＞ CANBAS 377900 69374.62 130.59% 0.1322%
＜6522＞ アスタリスク 7752600 4003587.3 130.26% 0.0653%
＜6197＞ ソラスト 130700 50586 115.94% 0.0027%
＜1397＞ SMDAM225 5045 119468.926 115.64% -0.0001%
＜4187＞ 大有機 407600 795260 109.71% -0.0136%
＜2556＞ OneJリート 103070 68116.885 100.77% 0.0136%
＜3415＞ トウキョベース 1362800 177840.3 100.77% 0.0623%
＜6037＞ 楽待 120500 53755.32 94.33% 0.0423%
＜2492＞ インフォマート 4572500 836087.2 91.55% 0.165%
＜4446＞ Link－UG 1424300 434980.54 90.93% 0.1103%
＜153A＞ カウリス 84600 44948.26 82.88% 0.0136%
＜6466＞ TVE 34200 63178.1 80.36% 0.073%
<4275> カーリット 305600 363889.52 79.29% 0.0996%
<2513> NF外株 97972 138607.367 75.73% 0.0184%
<4258> 網屋 120300 212305 75.66% 0.0739%
<1367> iFTPXダ 376509 687292.792 71.22% 0.0165%
<9553> マイクロアド 309800 82419.62 70.08% 0.0845%
<5204> 石塚硝 15700 23995.54 68.79% 0.0179%
<1457> iFTPXベア 107439 83933.921 68.61% -0.0116%
<2084> 日本高配 31070 55012.202 68.60% 0.0107%
<3168> MERF 76100 70751.86 66.54% 0.0403%
<5142> アキレス 79200 44313.52 66.46% 0.0272%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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