*12:33JST 日経平均は反発、ファーストリテが1銘柄で約283円分押し上げ

3日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり190銘柄、値下がり34銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反発。510.53円高の69243.68円（出来高概算11億4362万株）で前場の取引を終えている。

前日2日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。ダウ平均は594.83ドル高の52900.07ドル、ナスダックは207.36ポイント安の25832.67で取引を終了した。雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。利上げ警戒感も緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新した。セクターローテーションが目立ち、ナスダックは終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、3日の日経平均は57.09円安の68676.06円と続落して取引を開始した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5.44％下落するなか、東京市場で人工知能（AI）や半導体関連株の株価の重しとなった。一方、米雇用統計を受けたインフレ懸念後退や利上げ警戒の緩和が支えとなり、寄り付き後は内需株や医薬品、商社株に買いが広がった。ファーストリテ＜9983＞、キオクシアHD＜285A＞の上昇も指数を押し上げ、日経平均はプラス圏に転じた。

個別では、ファーストリテ、キオクシアHD、中外薬＜4519＞、リクルートHD＜6098＞、テルモ＜4543＞、豊田通商＜8015＞、良品計画＜7453＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、ローム＜6963＞、ソニーG＜6758＞、塩野義＜4507＞、ダイキン＜6367＞、三菱商＜8058＞、セコム＜9735＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテク＜6920＞、信越化<4063>、村田製<6981>、住友電<5802>、ディスコ<6146>、大塚HD<4578>、ルネサス<6723>、古河電<5801>、太陽誘電<6976>、荏原<6361>、日立<6501>などの銘柄が下落。

業種別では、海運業、小売業、不動産業などが上昇した一方で、非鉄金属、情報・通信業、電気機器が下落した。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約283円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、アドバンテスト<6857>、中外薬＜4519＞、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約165円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、信越化<4063>、村田製<6981>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 69243.68(+510.53)

値上がり銘柄数 190(寄与度+1019.84)

値下がり銘柄数 34(寄与度-509.31)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 85840 3520 283.19

＜285A＞ キオクシアHD 81790 5530 129.76

<6857> アドバンテ 29000 185 44.65

＜4519＞ 中外製薬 7754 334 33.59

＜6098＞ リクルートHD 11930 300 30.17

＜6762＞ TDK 3705 45 22.63

＜4543＞ テルモ 2284.5 70 18.77

＜8015＞ 豊田通商 6282 175 17.60

＜6954＞ ファナック 7311 102 17.10

＜7453＞ 良品計画 3725 215 14.41

＜6758＞ ソニーG 3406 76 12.74

＜6963＞ ローム 5574 363 12.17

＜6367＞ ダイキン工業 25435 330 11.06

<9766> コナミG 18375 320 10.73

＜9735＞ セコム 6650 153 10.26

＜4507＞ 塩野義製薬 2881 98.5 9.91

＜8058＞ 三菱商事 4479 94 9.45

<7269> スズキ 2128.5 66 8.85

<7203> トヨタ自動車 2844 51 8.55

<8830> 住友不動産 3854 125 8.38



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 71290 -1650 -165.93

＜9984＞ ソフトバンクG 5997 -198 -159.30

＜4062＞ イビデン 22470 -950 -63.69

＜5803＞ フジクラ 5240 -128 -25.74

＜6920＞ レーザーテック 46250 -1490 -19.98

<4063> 信越化 6935 -89 -14.92

<6981> 村田製作所 10720 -155 -12.47

<4578> 大塚HD 11400 -195 -6.54

<6146> ディスコ 76030 -830 -5.56

<6976> 太陽誘電 20240 -160 -5.36

<5802> 住友電気工業 2650 -38.5 -5.16

<6723> ルネサスエレクトロニ 4743 -99 -3.32

<5801> 古河電気工業 3883 -93 -3.12

<4004> レゾナックHD 17245 -655 -2.20

<5706> 三井金属鉱業 37600 -650 -2.18

<3099> 三越伊勢丹HD 3941 -49 -1.64

<6501> 日立製作所 4624 -45 -1.51

<6361> 荏原製作所 5945 -44 -1.47

<6861> キーエンス 79960 -440 -1.47

<6702> 富士通 3300 -44 -1.47《CS》