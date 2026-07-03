*12:02JST 網屋---「ALog V2」を提供開始、AI機能などを強化

網屋＜4258＞は2日、ログ管理・SIEM製品「ALog」の最新バージョン「ALog V2」を2026年7月から提供開始すると発表した。

新バージョンでは、利用者の要望を反映したUI/UXの刷新に加え、AIによる自動学習・異常検知、分析機能を強化したログ検索機能、大規模環境に対応するマルチノード構成などの新機能を搭載し、ログ運用の効率化とセキュリティ対策の高度化を図る。AIアラート機能では、件数の変化、値の変化、新規出現の3つの観点からログの異常を自動検知し、しきい値の設定なしで攻撃の初期動作や内部不正の予兆を通知する。

また、ホーム画面や検索画面を刷新し、高度な可視化パネルや分析機能を追加した。検索結果の自動集計や時系列グラフ表示、ズームやドリルダウン分析に対応し、インシデント調査における原因特定と影響範囲の見立てを迅速にする。

さらに、マルチノード構成やアクセスログのAmazon S3へのオフロード機能を新たに搭載したほか、ログ変換処理やリスクスコアリングの性能改善、内部モジュールのセキュリティ強化も実施した。既存の「ALog V1」利用者は無償で「ALog V2」へアップグレードできる。《KT》