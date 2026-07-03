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出来高変化率ランキング（10時台）～インフォマート、ファンペップなどがランクイン

2026年7月3日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～インフォマート、ファンペップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月3日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1651＞ iF高配40　　　 92598 　94377.202　 152.49% 0.0197%
＜4881＞ ファンペップ　　　　316400 　6276.16　 141.46% 0.0161%
＜3691＞ デジプラス　　　　　59800 　37260.88　 116.75% 0.0526%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　126400 　50586　 111.84% 0.0027%
＜6634＞ JNG　　　　　　　2993600 　84390.76　 108.27% 0.2686%
＜1397＞ SMDAM225　　4750 　119468.926　 108.18% -0.0094%
＜4812＞ 電通総研　　　　　　1402600 　1262784.76　 95.67% 0.1467%
＜6037＞ 楽待　　　　　　　　98800 　53755.32　 71.16% 0.0546%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　30498 　55012.202　 66.51% 0.0056%
＜153A＞ カウリス　　　　　　72200 　44948.26　 65.38% 0.0096%
＜1457＞ iFTPXベア　　　102454 　83933.921　 63.37% -0.006%
＜4187＞ 大有機　　　　　　　277800 　795260　 62.81% -0.0425%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　333510 　687292.792　 57.65% 0.0082%
＜1592＞ 上場J400　　　　24098 　42994.743　 56.49% 0.0053%
＜6522＞ アスタリスク　　　　3893900 　4003587.3　 54.86% 0.0729%
＜5204＞ 石塚硝　　　　　　　13300 　23995.54　 50.74% 0.0097%
＜6413＞ 理想科　　　　　　　133600 　78588.92　 50.51% -0.012%
＜2556＞ OneJリート　　　65230 　68116.885　 48.94% 0.0131%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1469700 　662465.72　 47.27% 0.1877%
＜4446＞ Link－UG　　　924600 　434980.54　 43.54% 0.1126%
<6217> 津田駒　　　　　　　216800 　146940　 42.73% -0.074%
<1557> SPDR500　　　2218 　194177.87　 39.28% -0.0041%
<2492> インフォマート　　　2791200 　836087.2　 36.58% 0.14%
<1398> SMDAMJリ　　　355020 　401697.037　 36.32% 0.0164%
<1569> TPX－1倍　　　　435800 　279257.918　 35.9% -0.0084%
<3415> トウキョベース　　　721000 　177840.3　 30.11% 0.0682%
<1568> TPX2倍　　　　　4068650 　3661709.785　 30.02% 0.0131%
<5644> メタルアート　　　　21000 　125227.6　 27.31% -0.0065%
<4406> 日理化　　　　　　　99600 　14277.44　 24.46% 0%
<2563> iS500米H　　　367300 　103059.165　 22.33% 0.0017%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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