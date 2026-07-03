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出来高変化率ランキング（10時台）～インフォマート、ファンペップなどがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～インフォマート、ファンペップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月3日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1651＞ iF高配40 92598 94377.202 152.49% 0.0197%
＜4881＞ ファンペップ 316400 6276.16 141.46% 0.0161%
＜3691＞ デジプラス 59800 37260.88 116.75% 0.0526%
＜6197＞ ソラスト 126400 50586 111.84% 0.0027%
＜6634＞ JNG 2993600 84390.76 108.27% 0.2686%
＜1397＞ SMDAM225 4750 119468.926 108.18% -0.0094%
＜4812＞ 電通総研 1402600 1262784.76 95.67% 0.1467%
＜6037＞ 楽待 98800 53755.32 71.16% 0.0546%
＜2084＞ 日本高配 30498 55012.202 66.51% 0.0056%
＜153A＞ カウリス 72200 44948.26 65.38% 0.0096%
＜1457＞ iFTPXベア 102454 83933.921 63.37% -0.006%
＜4187＞ 大有機 277800 795260 62.81% -0.0425%
＜1367＞ iFTPXダ 333510 687292.792 57.65% 0.0082%
＜1592＞ 上場J400 24098 42994.743 56.49% 0.0053%
＜6522＞ アスタリスク 3893900 4003587.3 54.86% 0.0729%
＜5204＞ 石塚硝 13300 23995.54 50.74% 0.0097%
＜6413＞ 理想科 133600 78588.92 50.51% -0.012%
＜2556＞ OneJリート 65230 68116.885 48.94% 0.0131%
＜6166＞ 中村超硬 1469700 662465.72 47.27% 0.1877%
＜4446＞ Link－UG 924600 434980.54 43.54% 0.1126%
<6217> 津田駒 216800 146940 42.73% -0.074%
<1557> SPDR500 2218 194177.87 39.28% -0.0041%
<2492> インフォマート 2791200 836087.2 36.58% 0.14%
<1398> SMDAMJリ 355020 401697.037 36.32% 0.0164%
<1569> TPX－1倍 435800 279257.918 35.9% -0.0084%
<3415> トウキョベース 721000 177840.3 30.11% 0.0682%
<1568> TPX2倍 4068650 3661709.785 30.02% 0.0131%
<5644> メタルアート 21000 125227.6 27.31% -0.0065%
<4406> 日理化 99600 14277.44 24.46% 0%
<2563> iS500米H 367300 103059.165 22.33% 0.0017%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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