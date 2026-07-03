*10:35JST クオールホールディングス---健康ハートの日2026「血圧測ろうぜ！」キャンペーンへ参画

クオールホールディングス＜3034＞は1日、グループ薬局全店舗が、日本心臓財団、日本循環器学会、日本循環器協会、日本AED財団の4団体が共催する健康ハートの日2026「血圧測ろうぜ！」キャンペーンへ参画すると発表した。

8月10日が810（ハート）と読めることから1985年に日本心臓財団が「健康ハートの日」を提唱し、毎年同日付近に心臓病や脳卒中など循環器疾患の予防を目的とした啓発活動が実施されている。本キャンペーンは単なる血圧測定機会の提供にとどまらず、生活者が自らの健康状態と向き合う契機を創出することを目的としている。

全国のクオール薬局グループでは、リーフレットを用いた血圧に関する情報提供、健康相談の実施、必要に応じた受診勧奨を行い、血圧測定の重要性の周知と理解促進を図る。加えて、昨年の実施で得た知見を活かし、全店舗が持つ地域との接点を最大限に活用することで予防医療の推進に寄与する方針である。さらに地域住民や働く世代の健康意識向上に貢献し、健康寿命延伸と地域医療を支える企業としての役割強化を目指す。《KT》