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出来高変化率ランキング（9時台）～大有機化、中村超硬などがランクイン
*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～大有機化、中村超硬などがランクイン
大有機化＜4187＞がランクイン（9時45分時点）。大幅安。前日取引終了後に、26年11月期業績予想を上方修正している。営業利益は75.00億円（前期比21.2％増）予想。前回予想から17％ほど引き上げた。年間配当は86円とした。前回予想は80円、前期の年間配当は75円だった。このところ同社株が高値圏にあることもあり、上方修正の発表が材料出尽くしとなり、売り先行となっている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月3日 9:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1651＞ iF高配40 79186 94377.202 133.02% 0.0203%
＜4881＞ ファンペップ 291100 6276.16 131.02% 0.0161%
＜6197＞ ソラスト 126100 50586 111.55% 0.0027%
＜3691＞ デジプラス 51700 37260.88 99.53% 0.0417%
＜1397＞ SMDAM225 4168 119468.926 92.49% -0.0161%
＜4812＞ 電通総研 1188500 1262784.76 76.23% 0.1306%
＜2084＞ 日本高配 29726 55012.202 63.67% -0.001%
＜6037＞ 楽待 90500 53755.32 61.25% 0.052%
＜6634＞ JNG 2009500 84390.76 59.32% 0.1641%
＜153A＞ カウリス 66200 44948.26 56.34% 0.0032%
＜4187＞ 大有機 247400 795260 50.09% -0.0697%
＜1592＞ 上場J400 22304 42994.743 48.33% -0.0008%
＜6166＞ 中村超硬 1469700 662465.72 47.27% 0.1877%
＜6413＞ 理想科 128700 78588.92 46.65% -0.014%
＜1367＞ iFTPXダ 275235 687292.792 37.71% -0.0063%
＜6522＞ アスタリスク 3219600 4003587.3 35.08% 0.1229%
＜6217＞ 津田駒 188400 146940 29.11% -0.1002%
＜1366＞ iF225Wベ 15913570 731933.181 19.23% 0.0149%
＜4406＞ 日理化 90900 14277.44 16.11% 0%
＜1629＞ NF商社卸 2434360 514900.757 15.21% 0.0194%
<1557> SPDR500 1711 194177.87 14.76% -0.0049%
<8818> 京阪神ビ 491100 422597.98 11.31% 0.0293%
<3415> トウキョベース 587200 177840.3 11.14% 0.0682%
<2556> OneJリート 43730 68116.885 10.62% 0.0141%
<1568> TPX2倍 3230160 3661709.785 9.15% -0.0022%
<7089> フォースタ 16900 22983.72 7.47% -0.0051%
<5572> リッジアイ 43000 112745.46 7.14% 0.0313%
<3771> システムリサーチ 31700 63974.12 5.55% 0.0173%
<3692> FFRI 130000 658130.9 4.3% 0.0095%
<6496> 中北製 7500 36070.7 2.74% 0.0435%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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