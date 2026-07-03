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出来高変化率ランキング（9時台）～大有機化、中村超硬などがランクイン

2026年7月3日 10:14

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記事提供元：フィスコ

*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～大有機化、中村超硬などがランクイン
大有機化＜4187＞がランクイン（9時45分時点）。大幅安。前日取引終了後に、26年11月期業績予想を上方修正している。営業利益は75.00億円（前期比21.2％増）予想。前回予想から17％ほど引き上げた。年間配当は86円とした。前回予想は80円、前期の年間配当は75円だった。このところ同社株が高値圏にあることもあり、上方修正の発表が材料出尽くしとなり、売り先行となっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月3日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1651＞ iF高配40　　　 79186 　94377.202　 133.02% 0.0203%
＜4881＞ ファンペップ　　　　291100 　6276.16　 131.02% 0.0161%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　126100 　50586　 111.55% 0.0027%
＜3691＞ デジプラス　　　　　51700 　37260.88　 99.53% 0.0417%
＜1397＞ SMDAM225　　4168 　119468.926　 92.49% -0.0161%
＜4812＞ 電通総研　　　　　　1188500 　1262784.76　 76.23% 0.1306%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　29726 　55012.202　 63.67% -0.001%
＜6037＞ 楽待　　　　　　　　90500 　53755.32　 61.25% 0.052%
＜6634＞ JNG　　　　　　　2009500 　84390.76　 59.32% 0.1641%
＜153A＞ カウリス　　　　　　66200 　44948.26　 56.34% 0.0032%
＜4187＞ 大有機　　　　　　　247400 　795260　 50.09% -0.0697%
＜1592＞ 上場J400　　　　22304 　42994.743　 48.33% -0.0008%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1469700 　662465.72　 47.27% 0.1877%
＜6413＞ 理想科　　　　　　　128700 　78588.92　 46.65% -0.014%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　275235 　687292.792　 37.71% -0.0063%
＜6522＞ アスタリスク　　　　3219600 　4003587.3　 35.08% 0.1229%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　188400 　146940　 29.11% -0.1002%
＜1366＞ iF225Wベ　　　15913570 　731933.181　 19.23% 0.0149%
＜4406＞ 日理化　　　　　　　90900 　14277.44　 16.11% 0%
＜1629＞ NF商社卸　　　　　2434360 　514900.757　 15.21% 0.0194%
<1557> SPDR500　　　1711 　194177.87　 14.76% -0.0049%
<8818> 京阪神ビ　　　　　　491100 　422597.98　 11.31% 0.0293%
<3415> トウキョベース　　　587200 　177840.3　 11.14% 0.0682%
<2556> OneJリート　　　43730 　68116.885　 10.62% 0.0141%
<1568> TPX2倍　　　　　3230160 　3661709.785　 9.15% -0.0022%
<7089> フォースタ　　　　　16900 　22983.72　 7.47% -0.0051%
<5572> リッジアイ　　　　　43000 　112745.46　 7.14% 0.0313%
<3771> システムリサーチ　　31700 　63974.12　 5.55% 0.0173%
<3692> FFRI　　　　　　130000 　658130.9　 4.3% 0.0095%
<6496> 中北製　　　　　　　7500 　36070.7　 2.74% 0.0435%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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