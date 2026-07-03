関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比1370円安の68325円
*09:34JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比1370円安の68325円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル161.25円換算）で、TDK＜6758＞、リクルートHD＜6098＞、ダイキン工業＜6367＞などが下落し、やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1370円安の68325円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は594.83ドル高の52900.07ドル、ナスダックは207.36ポイント安の25832.67で取引を終了した。雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。利上げ警戒感も緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新した。セクターロテーションが目立ち、ナスダックは売りに転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円64銭から160円64銭まで下落し、161円08銭で引けた。米6月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回り、減少となった2月来で最低となったため年内の利上げ観測が後退し、ドル売り戻しが優勢となった。また、米連休を前に当局の円安是正介入警戒した円買い戻しも続いた。ユーロ・ドルは1.1395ドルから1.1473ドルまで上昇し、1.1435ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続落（NYMEX原油8月限終値：68.49 ↓0.09）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.09ドル（－0.13％）の68.49ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4970 265
5.63
9433 (KDDIY) 関西電力 7.49 2416 125
5.46
「ADR下落率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.19 1966 -271.5 -1
2.13
6594 (NJDCY) 日本電産 3.78 2438 -240 -
8.96
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2079 -173.5 -
7.70
■そのたADR（2日）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2079 -173.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.80 0.18 6289 2
9
8035 (TOELY) 住友商事 39.36 0.40 6347 1
1
6758 (SONY.N) TDK 22.21 -0.26 3581 -7
9
9432 (NTTYY) KDDI 16.94 0.59 2732 8.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.92 0.10 942 -9.
9
6501 (HTHIY) 日立製作所 28.81 1.37 4646 -2
3
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.45 0.74 5950 -24
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.30 4970 26
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.61 -0.56 6969 -5
5
8001 (ITOCY) 丸紅 298.11 4.00 4807
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.95 0.15 8022 4
9
8031 (MITSY) 東京エレク 219.40 -6.60 70757 -218
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11288 -34
2
4568 (DSNKY) 第一三共 16.45 0.47 2653 1
2
9433 (KDDIY) 関西電力 7.49 0.10 2416 12
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.64 0.21 939 -94
7
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.20 0.80 1516
4
7267 (HMC.N) スズキ 51.22 1.85 2065 2.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.92 0.50 6102 1
3
6902 (DNZOY) ファナック 22.24 -0.20 7172 -3
7
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.38 1.08 7540 12
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 15.43 0.33 2488 -1
7
8411 (MFG.N) オリックス 39.06 0.66 6298 2
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.41 0.18 24849 -25
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.77 0.82 5408 13
4
7741 (HOCPY) キヤノン 26.13 0.41 4213
9
6503 (MIELY) 三菱電機 72.99 -1.32 5885 -2
8
6981 (MRAAY) 日東電工 20.05 0.48 3233
0
7751 (CAJPY) 任天堂 11.09 0.34 7153 1
6
6273 (SMCAY) SMC 22.38 -0.81 72176 -50
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.87 0.04 312
0
6146 (DSCSY) ディスコ 45.10 -2.90 72724 -413
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.44 0.40 2006
6
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.15 0.28 4378 -
7
6702 (FJTSY) 富士通 20.68 0.43 3335 -
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.81 0.32 3486 -1
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.19 -1.11 1966 -271.
5
8002 (MARUY) 三井物産 564.82 5.77 4554
3
6723 (RNECY) ルネサス 14.59 -0.77 4705 -13
7
6954 (FANUY) 京セラ 23.70 0.24 3822 -6
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.78 0.45 1837 12.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.40 0.80 4096
7
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.16 0.73 6315 -7
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.88 0.24 3509 -
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.78 0.78 2438 -24
0
6857 (ATEYY) シスメックス 9.45 0.47 1524 -
4
4543 (TRUMY) テルモ 13.71 0.50 2211 -3.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.31 0.22 1662 1
5
（時価総額上位50位、1ドル161.25円換
算）《AN》
スポンサードリンク