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個別銘柄戦略: OSGや大有機化に注目
記事提供元：フィスコ
*09:12JST 個別銘柄戦略: OSGや大有機化に注目
昨日2日の米株式市場でNYダウは594.83ドル高の52,900.07ドル、ナスダック総合指数は207.36pt安の25,832.67pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比535円安の68,325円。為替は1ドル＝161.00-10円。今日の東京市場では、上期業績見込みを上方修正したOSG＜6136＞、26年11月期業績と配当予想を上方修正した大有機化＜4187＞、和歌山県における海底ケーブル陸揚局整備に向けた検討を本格化すると発表したips＜4390＞、東証スタンダードでは、前期営業利益が1.9％増と従来予想の13.5％減から一転増益となり今期営業利益が18.1％増予想と発表したクスリのアオキ＜3549＞、上期営業利益が前年同期比2.1倍となったイーサポート＜2493＞、発行済株式数の4.20％上限の自社株買いを発表したテリロジーHD＜5133＞、スマートフォンの修理などを行うあいプロを子会社化すると発表したReYuu＜9425＞などが物色されそうだ。一方、6月の既存店売上高が6.1％減と5月の2.6％増から減少に転じたキュービーネットHD＜6571＞、6月の小売＋ネット通販既存店売上高が2.8％増と5月の8.8％増から伸び率が縮小したUアローズ＜7606＞、6月の全社売上高が13.9％増と5月の25..2％増から伸び率が縮小した東京ベース＜3415＞、東証スタンダードでは、6月の既存店売上高が6.8％減と5月の13.4％増から減少に転じたトップカルチャ＜7640＞、6月の国内既存店売上高が0.6％減と5月の8.6％増から減少に転じたGダイニング＜7625＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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