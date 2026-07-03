GMOペパボ、AI開発時代向けホスティング新サービスを開始

■「ロリポップ！デプロイナウ」を提供、GitHub連携や無料プランを用意

GMOペパボ<3633>(東証スタンダード)は7月2日、AIとWebアプリケーションのホスティングサービス「ロリポップ！デプロイナウ byGMOペパボ」の提供を開始した。

同サービスは、AIエージェントを活用したWebアプリケーション開発に対応するホスティングサービスで、GitHub連携やコマンド操作によるデプロイを特徴とする。料金プランは無料のFreeプランと月額980円のPersonalプランを用意し、2026年10月ごろにはBusinessプランの提供を予定する。

同社はレンタルサーバーやEC支援など個人・中小事業者向けインターネットサービスを展開しており、生成AIを使ったアプリ開発需要の取り込みが狙いとなる。現時点で業績影響の具体的な数値は示されていないが、既存のホスティング事業との親和性が高い新サービスと位置付けられる。

今後は有料プランへの転換率と、法人向けプラン投入後の収益貢献を見極めたい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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