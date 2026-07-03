アイ・ピー・エス、和歌山で海底ケーブル陸揚局構想を本格検討、投資規模約230億円

■Candle分岐線の陸揚げを想定、共同事業や公的支援も検討

IPS(アイ・ピー・エス)<4390>(東証プライム)は7月2日、和歌山県における海底ケーブル陸揚局整備の本格検討を進めると発表した。国際海底ケーブル「Candle」の分岐線を活用し、関西圏で新たな国際通信インフラを整備する構想である。

同社は新たな国際海底ケーブル陸揚局と、Candle分岐線の和歌山県内への陸揚げを検討する。事業モデルはオープンアクセス型を想定し、通信事業者やハイパースケーラーなどの需要獲得を視野に入れる。総事業投資規模は約230億円を見込み、同社単独負担ではなく、パートナー企業との共同事業、公的支援、JV化などを検討する。

首都圏へのデジタルインフラ集中を避ける流れや、AI・クラウド需要の拡大を背景に、国際通信回線の分散化は重要性を増している。投資額が大きい一方、同社は需要状況や出資形態を見極めたうえで、最終的な自己負担額を判断する方針だ。

今後は2026年度第2四半期中の最終投資判断に向けた進展が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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