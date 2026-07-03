メディネット、重症下肢虚血向け細胞医薬で国内開発権を行使

■Stempeucelの日本独占開発・商業化へ、治験届は9月末までに準備

メディネット<2370>(東証グロース)は7月2日、同種間葉系間質細胞製品「Stempeucel」について、慢性重症下肢虚血を対象とする日本国内での独占的開発・商業化権を取得するオプション権を行使したと発表した。

同社は2025年10月27日に締結したオプション契約に基づき、品質、非臨床、臨床データなどを評価し、医薬品医療機器総合機構との協議も踏まえて国内開発戦略と実現可能性を確認した。開発コードは「MDNT-03」とする。

Stempeucelはインドでバージャー病に伴う重症下肢虚血、末梢動脈疾患由来の重症下肢虚血などで承認実績がある。同社は2026年9月末までに治験届を準備し、2027年初頭の投与開始を目指す。2026年9月期業績への影響は軽微とした。

国内治験開始の時期、マイルストーン負担、承認取得までの開発スケジュールを確認したい。

株価は低位のバイオ関連株として、開発パイプラインの進捗に短期資金が向かいやすい。黒字化までの距離は残るため、材料性だけでなく、治験開始後の進捗と資金需要も併せて見られる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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