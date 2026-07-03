*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2太洋物産、テクノフレックス、ブイ・テクノロジーなど

銘柄名<コード>2日終値⇒前日比

ブイ・テクノロジー＜7717＞ 8020 -860

1万円大台乗せ以降は達成感も強まり。

日本ケミコン＜6997＞ 5140 -650

MLCC関連含めてAI関連株安で。

マルマエ＜6264＞ 2723 -211

半導体製造装置株安の流れが波及。

日本電波工業＜6779＞ 3470 -290

水晶銘柄もAI関連株安の影響強まり。

ディスコ＜6146＞ 76860 -7660

大手半導体製造装置はそろって大きく下げる。

村田製作所＜6981＞ 10875 -1015

AI関連株安で利食い売りの動き強まる。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4700 -490

半導体株安の影響受ける格好に。

日東紡績＜3110＞ 3635 -315

分割権利落ち直後の急騰の反動も続く。

アドバンテスト＜6857＞ 28815 -3185

半導体製造装置は総じて下落。

TOWA＜6315＞ 3270 -270

大手半導体製造装置銘柄の株安で。

古河電気工業＜5801＞ 3976 -375

AI関連の中心核の一角として売り集まる。

レダックス＜7602＞ 191 +50

FRHCとの合弁会社から業務委託契約を締結。

太洋物産＜9941＞ 1431 +300

値動きの軽さによる値幅取り妙味から押し目買い。

リベルタ＜4935＞ 308 +58

LaLunaエアーアイマスクを先行販売と。

アイビー＜4918＞ 351 +56

50周年記念新製品の発売も加味して業績予想を上方修正。

クオンタムS＜2338＞ 123 +8

国内のDC容量確保に向けた基本条件についてテルストラ・ジャパンと合意。

平山HD＜7781＞ 835 +86

利益率向上で営業利益予想を上方修正。

テクニスコ＜2962＞ 1538 -320

AI・半導体関連株安の影響受ける。

東京ボード工業＜7815＞ 411 -80

固定資産売却益の計上発表後は連日の急伸で。

TONE＜5967＞ 480 -16

収益・配当計画の上方修正で1日は急伸。

テクノフレックス<3449> 8240 -1500

半導体関連としての側面も強く。

QPSHD<464A> 1983 +75

26年5月期損益見込みを上方修正。

ペルセウス<4882> 156 -8

真性多血症の第1相臨床試験の臨床研究結果を発表。上値は重い。

データセク<3905> 3105 -315

1日まで4日続落の売り地合いが継続。

カウリス<153A> 1243 +65

オリコ<8585>が「Grid Data KYC」を用いた実証実験を開始。

セレンディップ<7318> 2220 -31

25日線が上値を抑える形だが下値は堅い。

Zenken<7371> 723 +23

三十三銀行と海外人材等の紹介サービス等で業務提携。

CRGHD<7041> 351 +4

1日ストップ高の反動安。

Amazia<4424> 246 +11

26年9月期純損益予想の上方修正と経産省補助金事業採択を

発表し1日人気化。本日も売買活発。

トラースOP<6696> 296 +5

6月30日高値でひとまず達成感。

東京通信G<7359> 225 +13

秋元康氏がプロデュースするアイドルグループ「WHITE SCORPION」の事業を譲受。《CS》