ネオジャパン、企業内全文検索システム『Neuron　ES　for　desknet‘s』の提供開始

■ブレインズテクノロジーとの業務提携により実現

ネオジャパン<3921>(東証プライム)は、グループウェア「desknet‘s NEO」ユーザー向けに、社内ファイルサーバーやクラウドストレージなど企業内の文書を横断検索できるオンプレミス型全文検索システム『Neuron ES for desknet‘s』を、2026年7月2日から提供開始すると発表した。ブレインズテクノロジー(東京都港区)との業務提携により実現したもので、エンタープライズ向け全文検索システム「Neuron ES本体」と「desknet‘s NEO連携コネクタオプション」を組み合わせた導入しやすいモデルとなる。

同システムは、オンプレミス環境で運用される「desknet‘s NEO」に保管された文書に加え、社内ファイルサーバー、Webサーバー、データベース、さらにBox・SharePoint・Online・Dropbox・Googleドライブなどのクラウドストレージに散在する膨大なデータの中から必要な資料や情報を高速かつ高精度に検索できる点が特徴である。企業内の情報を横断的に扱うことで、必要な資料をすぐに見つけられる環境を構築でき、情報検索の効率化を図る。

対応レポジトリは、desknet‘s NEO文書管理(パッケージ版V9.5以降)、Windows ServerやNASなどのファイルサーバー、Webサーバー、OracleやSQL Serverなどのデータベースに加え、オプションとして各種クラウドストレージにも対応する。提供価格はライセンス費240万円(税抜)からとなっている。

ネオジャパンは、企業内の情報活用を促進するため、今回の提供開始により、より高度な検索環境を求める企業ニーズに応えるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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