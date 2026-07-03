TOKYO　BASE、6月全社売上高13.9%増、国内既存店は天候不順で4.5%減

■ECと海外事業がけん引、CONZ201.3%増、RITAN72.2%増

TOKYO BASE<3415>(東証プライム)は7月2日、2027年1月期6月度の月次売上速報を発表した。全社売上高合計は前年同月比13.9%増、実店舗は11.3%増、ECは26.9%増となり、全社ベースでは増収を確保した。同社は「日本発ブランドを世界に発信するファッションカンパニー」として、STUDIOUS、UNITED TOKYO、PUBLIC TOKYOなどを展開している。

一方、国内既存店実店舗は95.5%となり、前年同月比4.5%減だった。例年と異なり梅雨らしい天候が続き、気温も十分に上昇しなかったことで、前年同時期に好調だった夏物商材への購買意欲を十分に喚起できなかった。既存店の弱さが国内実店舗の重荷となった形である。

業態別ではCONZが201.3%増、RITANが72.2%増と新業態が伸長した。海外事業は香港86.6%増、韓国41.8%増、中国4.3%増、米国118.0%増と全地域で好調に推移。中国事業では既存店売上が40.5%増となり、出店戦略の転換効果が表れた。

今後は国内小売の回復、海外店舗の採算、EC成長の持続性が焦点となる。

株価は予想PER10倍前後、PBR2倍台で、海外成長と国内店舗回復のバランスが評価材料となる。月次で海外とECの伸長が続けば、業績回復への見方が強まりやすい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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