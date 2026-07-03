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前日に動いた銘柄 part1酉島製、アスタリスク、大塚HDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1酉島製、アスタリスク、大塚HDなど
銘柄名<コード>2日終値⇒前日比
酉島製＜6363＞ 3040 +218
27年3月期業績と配当予想を上方修正。
船井総研＜9757＞ 1087 +26
東京海上＜8766＞傘下の東京海上日動火災保険と資本業務提携。
ドトル日レス＜3087＞ 2710 +43
ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ等で商品価格を一部改定。
ワークマン＜7564＞ 6220 -330
6月の既存店売上高8.8％減。5月の26.9％増から減少に転じる。
Birdman＜7063＞ 106 +30
系統用蓄電池設備が完工・運用開始。
アスタリスク＜6522＞ 1960 +400
引き続きRFIDセルフレジの本格展開が手掛かり。
Appier Group＜4180＞ 873 +79
情報サービスセクターへの資金シフトの流れ強まり。
ラクス＜3923＞ 1006 +80.3
米SaaS関連株上昇で情報サービスセクターが強い。
筑波銀行＜8338＞ 635 +50
銀行株高背景に押し目買いの動き強まる。
メルカリ＜4385＞ 4189 +260
内需株への資金シフトもあり高値奪回目指す動き。
三井E＆S＜7003＞ 4353 +252
AI・半導体株下落で出遅れ銘柄への資金シフトも。
日本航空＜9201＞ 3011 +157
野村證券では投資判断を格上げ。
大塚HD＜4578＞ 11595 +930
IgA腎症治療薬シベプレンリマブの良好な試験結果を受け。
インフォマート＜2492＞ 400 +20
情報サービスセクター株高の流れにも乗る。
MIRAINI＜546A＞ 2420 +86
業績・配当予想の上方修正を引き続き材料視。
カプコン＜9697＞ 3216 +197
鬼武者シリーズ最新作を前倒し発売と。
ANYCOLOR＜5032＞ 2379 +172
決算など嫌気し直近大幅下落の反動も。
野村総合研究所＜4307＞ 4836 +285
米ソフトウェア関連株の上昇につれ高。
ベイカレント＜6532＞ 6555 +267
1日にはゴールドマン・サックス証券が新規買い推奨。
Sansan<4443> 1676 +104
SaaS関連株上昇の流れに乗る。
SHIFT<3697> 684.9 +46.4
情報サービスセクター株高で。
ネットプロHD<7383> 372 +22
情報サービスセクター上昇で短期資金の買いが向かう。
エムアップ<3661> 739 +44
好業績見通し評価の動きも続く。
キオクシアHD<285A> 76260 -11870
米サンディスクは10％超の下落に。
アルバック<6728> 9873 -1257
SOX指数が6％超下落で半導体関連売られる。
三井金属<5706> 38250 -4910
米国ではAIインフラ関連が総じて売り優勢に。
宝HD<2531> 1992 -203
目立った材料ないが25日線割れで換金売り圧力も強まり。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 10430 -990
足元はサムスン電子関連として強い動き目立ったが。
リガク<268A> 2435 -251
1日は大幅高も半導体関連株安で。
イビデン<4062> 23420 -2365
AI・半導体関連株安に押される。
日本マイクロニクス<6871> 15820 -1570
半導体関連の一角として売り優勢の流れに。《CS》
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