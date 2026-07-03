*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1酉島製、アスタリスク、大塚HDなど

銘柄名<コード>2日終値⇒前日比

酉島製＜6363＞ 3040 +218

27年3月期業績と配当予想を上方修正。

船井総研＜9757＞ 1087 +26

東京海上＜8766＞傘下の東京海上日動火災保険と資本業務提携。

ドトル日レス＜3087＞ 2710 +43

ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ等で商品価格を一部改定。

ワークマン＜7564＞ 6220 -330

6月の既存店売上高8.8％減。5月の26.9％増から減少に転じる。

Birdman＜7063＞ 106 +30

系統用蓄電池設備が完工・運用開始。

アスタリスク＜6522＞ 1960 +400

引き続きRFIDセルフレジの本格展開が手掛かり。

Appier Group＜4180＞ 873 +79

情報サービスセクターへの資金シフトの流れ強まり。

ラクス＜3923＞ 1006 +80.3

米SaaS関連株上昇で情報サービスセクターが強い。

筑波銀行＜8338＞ 635 +50

銀行株高背景に押し目買いの動き強まる。

メルカリ＜4385＞ 4189 +260

内需株への資金シフトもあり高値奪回目指す動き。

三井E＆S＜7003＞ 4353 +252

AI・半導体株下落で出遅れ銘柄への資金シフトも。

日本航空＜9201＞ 3011 +157

野村證券では投資判断を格上げ。

大塚HD＜4578＞ 11595 +930

IgA腎症治療薬シベプレンリマブの良好な試験結果を受け。

インフォマート＜2492＞ 400 +20

情報サービスセクター株高の流れにも乗る。

MIRAINI＜546A＞ 2420 +86

業績・配当予想の上方修正を引き続き材料視。

カプコン＜9697＞ 3216 +197

鬼武者シリーズ最新作を前倒し発売と。

ANYCOLOR＜5032＞ 2379 +172

決算など嫌気し直近大幅下落の反動も。

野村総合研究所＜4307＞ 4836 +285

米ソフトウェア関連株の上昇につれ高。

ベイカレント＜6532＞ 6555 +267

1日にはゴールドマン・サックス証券が新規買い推奨。

Sansan<4443> 1676 +104

SaaS関連株上昇の流れに乗る。

SHIFT<3697> 684.9 +46.4

情報サービスセクター株高で。

ネットプロHD<7383> 372 +22

情報サービスセクター上昇で短期資金の買いが向かう。

エムアップ<3661> 739 +44

好業績見通し評価の動きも続く。

キオクシアHD<285A> 76260 -11870

米サンディスクは10％超の下落に。

アルバック<6728> 9873 -1257

SOX指数が6％超下落で半導体関連売られる。

三井金属<5706> 38250 -4910

米国ではAIインフラ関連が総じて売り優勢に。

宝HD<2531> 1992 -203

目立った材料ないが25日線割れで換金売り圧力も強まり。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 10430 -990

足元はサムスン電子関連として強い動き目立ったが。

リガク<268A> 2435 -251

1日は大幅高も半導体関連株安で。

イビデン<4062> 23420 -2365

AI・半導体関連株安に押される。

日本マイクロニクス<6871> 15820 -1570

半導体関連の一角として売り優勢の流れに。《CS》