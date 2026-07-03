OSG、中間期予想を上方修正、営業利益50.7%増額

■円安と米欧アジア需要が寄与、半導体製造装置・データセンター関連も好調

OSG<6136>(東証プライム・名証プレミア)は7月2日、2026年11月期第2四半期累計の連結業績予想を上方修正したと発表した。

売上高は従来予想813億円から920億円へ、営業利益は103億5000万円から156億円へ、経常利益は108億5000万円から171億円へ、中間純利益は72億円から125億円へ引き上げた。営業利益の増額率は50.7%、中間純利益は73.6%に達する。

修正理由として、為替相場が期初想定より円安に進んだこと、タングステン価格上昇前に調達した原材料の使用による収益性改善を挙げた。米州では製造業需要が堅調、欧州では航空機、医療、発電関連が堅調に推移し、アジアでは中国国内を中心に電子部品、半導体製造装置、データセンター関連向け需要が好調だった。

通期業績予想は確定次第開示するとしており、上期上振れの通期反映が注目される。

株価は機械工具需要と海外景気、為替感応度を織り込みやすい。中間期の大幅上方修正は強い材料だが、通期予想が未修正のため、下期の需要継続と原材料価格の影響を見極めたい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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