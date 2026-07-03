ReYuu　Japan、スマホ修理のあいプロを子会社化へ基本合意

■36店舗網と中古端末再生を連携、リユース事業の収益基盤強化狙う

ReYuu Japan<9425>(東証スタンダード)は7月2日、スマートフォン修理などを手掛けるあいプロの全株式取得に向け、基本合意書を締結したと発表した。

あいプロはスマートフォン、タブレット、パソコン、ゲーム機などの修理や中古端末の売買、フランチャイズ事業を展開している。2026年4月時点で直営・FC合計36店舗を運営し、2026年1月期の売上高は5億4300万円、営業利益は1700万円、純利益は1800万円だった。

ReYuuは中古端末のリユース、レンタル、法人販売、EC販売を手掛けており、あいプロの修理網と組み合わせることで、端末調達、部品再利用、整備・品質管理、買い取り導線の強化を狙う。取得価額はデューデリジェンスを経て決定する予定だ。

今後は8月上旬をめどとする最終契約、取得価額、連結業績への影響が注目される。

株価はPBR1倍近辺で推移しており、収益拡大につながるM&Aには評価余地がある。一方、買収価格が未定で、あいプロの純資産はマイナスのため、財務負担とシナジー実現度を見極めたい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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