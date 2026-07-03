イノバセル、ICEF15第3相治験で米国組入れ承認取得、FDAのIND審査完了

■欧州11カ国と日本に加え米国施設・患者を正式組入れ、2026年末の全症例登録完了を目指す

イノバセル<504A>(東証グロース)は7月2日、切迫性便失禁を対象とする再生医療等製品「ICEF15」の国際共同第3相治験「Fidelia試験」について、米国食品医薬品局(FDA)によるIND申請の30日間審査が完了し、米国で試験を開始できる旨の通知を受領したと発表した。これにより、米国の施設および患者を同試験に正式に組み入れることが可能となった。

ICEF15は、患者自身の骨格筋由来細胞を外肛門括約筋に局所投与し、筋肉の修復・再生を図ることで切迫性便失禁の根本治療を目指す製品である。同社グループは欧州11カ国および日本でFidelia試験を実施中で、多施設共同プラセボ対照無作為化二重盲検比較試験として、有効性と安全性を検証している。

同試験は合計290例を治験薬群とプラセボ群に1対1で割り付け、投与後12カ月時点の便失禁頻度の変化を主要評価項目とする。2026年6月30日時点の組入症例数は速報値で250例、計画症例数の約86%まで進捗した。同社グループは複数の米国施設と準備を進め、2026年末までに米国患者を含めた全症例の組入れ完了を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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