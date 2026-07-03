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GRCS、シャドーAI対策パッケージ提供開始、Elithと協業し生成AI利用を可視化
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■「誰が、何を入力したか」を把握、企業の安全なAI活用と情報漏洩リスク低減を支援
GRCS<9250>(東証グロース)は7月2日、企業向けAIプロダクトの研究・開発を手掛けるElithと協業し、「従業員向けシャドーAI対策トータル支援パッケージ」を提供すると発表した。
同パッケージは、従業員による生成AI利用を可視化・管理し、業務でのAI活用と情報漏洩リスク低減を両立させるもの。あわせて、Elithが開発する生成AI利用可視化・統制ツール「GENFLUX Security」の取り扱いも開始する。
企業では生成AIの業務利用が進む一方、管理部門が把握していないAIアプリケーションを従業員が独自利用する「シャドーAI」が問題となっている。従来のセキュリティ対策は通信先の監視・制御にとどまりやすいが、生成AIでは「どのサービスに、誰が、何を入力したか」を把握する重要性が増している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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