サックスバーHD、6月既存店売上高4.5%増、東京デリカの月次が堅調

■商品売上は全社で5.3%増

サックスバーホールディングス<9990>(東証プライム)は7月2日、100%子会社でバッグ・雑貨販売を手掛ける東京デリカの2026年6月月次売上情報を発表した。

6月の商品売上高は全社で前年同月比5.3%増、既存店で同4.5%増となった。4月から6月までの累計では全社が6.5%増、既存店が6.8%増となり、上期序盤は既存店が全社を上回る推移となっている。

店舗数は4月末531店、5月末530店、6月末530店。4月と5月に各1店を退店し、6月は出店・退店ともになかった。既存店売上の増加は、バッグ・ファッション雑貨需要の回復を示す指標として注目される。

今後は夏休み需要、旅行関連商材、既存店の客数回復が注目点となる。

株価は小売月次への反応が比較的素直に出やすく、既存店売上高のプラス継続は支援材料となる。店舗数が横ばいのなかで既存店が伸びており、利益率改善につながるかを見たい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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