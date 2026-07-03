イーサポートリンク、中間期は営業利益2.1倍に拡大

■業務受託と農業支援が伸長、通期は営業利益56.2%増予想を据え置き

イーサポートリンク<2493>(東証スタンダード)は7月2日、2026年11月期第2四半期決算を発表した。売上高は33億5100万円、前年同期比10.2%増、営業利益は1億2400万円、同111.1%増となった。

経常利益は1億4400万円、同119.6%増、純利益は4800万円、同145.9%増だった。業務受託事業は取扱量が堅調に推移し、農業支援事業では天候や資材高騰の影響を受けながらも、主力商品の販売拡大と生産事業の好調で改善した。

通期予想は売上高70億3300万円、前年同期比8.7%増、営業利益2億2100万円、同56.2%増、経常利益2億1900万円、同39.9%増、純利益1億4400万円、同1.7%減を据え置いた。年間配当予想は5円を維持した。

下期は農産物流通向けシステム需要と農業支援事業の採算改善が注目点となる。

株価面では、予想PER28倍台、PBR1倍台の水準にあり、利益成長の持続性が評価の前提となる。中間期の高進捗は支援材料だが、通期予想据え置きのため、下期の上振れ余地を見極める展開となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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